عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

آسفة مش هقدر أكمل..إعلامية شهيرة تكشف سبب هروبها ليلة زفافها |فيديو جراف

صدى البلد

أثارت الإعلامية سما أحمد موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هروبها من عريسها ليلة زفافها وكتب الكتاب مما أثار تساؤلات الكثيرين عن السبب الذي جعلها تترك حفل الزفاف وتفر هاربة.

هروب إعلامية ليلة زفافها 

كشفت الإعلامية سما احمد تفاصيل هروبها ليلة زفافها والأسباب التي جعلها تضطر لعدم استكمال مراسم زواجها وذلك من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن.

قالت سما انها لم تهرب وان فيلتها التي تعيش فيها مكونة من طابقين وانها فقط غادرت مكان عقد القران وذهبت للطابق العلوي بعد ان قررت انهاء مراسم الزفاف واعتذرت للعريس والحضور.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

نتيجة الشهادة الإعدادية دمياط 2022 .. النجاح 72.37%

فساد بالجملة.. 3 حركات خبيثة من الكاف تمهد للغدر بـ الأهلي

موضوعات متعلقة

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

قادم من النرويج.. مشجع أهلاوي يهتف وحيدا أثناء تدريبات الفريق والخطيب يشكره

أول ظهور لبوسي بعد الزواج.. شاهد أبرز اللقطات من زفاف ابنة مدحت العدل

متجوزاه في السر وحامل.. شيرين ترد على خبر عودتها لحسام حبيب| فيديوجراف

أبويا وأناحرة فيه .. كاندي القيسي تنشر صورتها مع والدها المتوفى .. ما القصة ؟

حاسة بظروف الناس .. ماكينة ATM تصرف الأموال بالضعف .. ماذا حدث؟

برنامج 5 نجوم.. محامي مصطفى قمر يكشف تفاصيل قضية النصب على الفنان

ذهب إلى حي شعبي والأهرامات .. تفاصيل زيارة البرازيلي رونالدينيو لـ مصر

ترشيحاتنا

الزناتي ينعى مُعلم أطفيح ويوجه بسرعة صرف مستحقاته

75 عامًا من الصمت المطبق.. معاناة الفلسطينيين تفضح معايير الغرب الزائفة |تقرير

تعرف على انواع زجاج السيارات وطرق اصلاحه

موافقة المحافظ الأهم.. شروط وآليات التعامل فى النقد الأجنبي

شبيه أبو دراع المصري.. جندي روسي مهووس بتغيير شكله لكائن فضائي ..صور

مصر توقع مذكرتي تفاهم رياضيًا ودبلوماسيًا مع بولندا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها على السجادة الحمراء.. سر تواجد منى زكي في مهرجان كان

رئيس الأركان يلتقى اللواء حسنات بلقاسم لبحث التعاون العسكري بين مصر والجزائر

150خبيئة برونزية و250 تابوتا.. اكتشاف أثري جديد بـ سقارة .. صور

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

فيديو

آسفة مش هقدر أكمل..إعلامية شهيرة تكشف سبب هروبها ليلة زفافها |فيديو جراف

انهيار المنازل وآلاف الضحايا.. وضع كارثي في البرازيل بسبب الفيضانات

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. جمال شعبان يحذر من ريجيم الكيتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

فيه أمَل.. عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ