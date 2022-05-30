آسفة مش هقدر أكمل..إعلامية شهيرة تكشف سبب هروبها ليلة زفافها |فيديو جراف

أثارت الإعلامية سما أحمد موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هروبها من عريسها ليلة زفافها وكتب الكتاب مما أثار تساؤلات الكثيرين عن السبب الذي جعلها تترك حفل الزفاف وتفر هاربة.

هروب إعلامية ليلة زفافها

كشفت الإعلامية سما احمد تفاصيل هروبها ليلة زفافها والأسباب التي جعلها تضطر لعدم استكمال مراسم زواجها وذلك من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن.

قالت سما انها لم تهرب وان فيلتها التي تعيش فيها مكونة من طابقين وانها فقط غادرت مكان عقد القران وذهبت للطابق العلوي بعد ان قررت انهاء مراسم الزفاف واعتذرت للعريس والحضور.

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