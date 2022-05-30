يوسف الأشقر عن عمرو سعد: فادني كتير ومبخلش عليا بحاجة

تحدث الفنان يوسف الأشقر عن ترشيح الفنان عمرو سعد له في مسلسل "توبة"،قائلاً:" المسلسل ده حالة خاصة، لأن الفنان الكبير و الصديق و الأخ عمرو سعد، هو اللي رشحني في الدور، و قالي أيه رأيك تعمل دور ظابط، قولتله صعب جداً، جربت و قعدنا قرينا أنا وهو مع بعض، قالي تمام جداً".

وأضاف يوسف الأشقر أثناء استضافته مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، قائلاً:" الفنان عمرو سعد فادني كتير جداً، و كمان عشان أنا لسه ببدأ، ففي خبرات نقصاني، بس هو مبخلش عليا بأي حاجه خالص، كان بيساعدني جداً"

وأوضح الفنان يوسف الأشقر، قائلاً:"أنا بالنسبالي السوشيال ميديا مبتخدش حيز كبير، بس بتابع، و بحب أشوف كومنتات الناس كلها".

وأكمل:"أنا خريج كلية تجارة، بس التمثيل لازم يتدرس، أنا دخلت ورش تمثيل كتير، و الورش فادتني جداً".

