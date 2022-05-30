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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمانة الأدباء تفاضل بين 3 محافظات لاختيار واحدة عاصمة للثقافة المصرية 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفاضل الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، في دورته الـ 35 بين ثلاثة محافظات، لاختيار من بينهم المحافظة المستضيفة للدورة الجديدة والتي ستكون عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، طبقا لما هو متبع للمحافظة التي تحتضن المؤتمر كل عام.

ورشحت الأمانة 3 محافظات لاختيار واحدة من بينها وهى: دمياط، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، ومن المقرر أن تستقر الأمانة على اختيار المحافظة خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من مسئولي المحافظة.

ولم تنته الأمانة حتى الآن من اختيار رئيس المؤتمر، ولم يطرح أي أسماء مرشحة لهذا المنصب، ولم يتم الاتفاق على أسماء الأدباء المكرمين، خاصة وأن هناك تفكيرا في زيادة عدد المكرمين بسبب تأجيل المؤتمر لعامين منذ آخر دورة في مدينة بورسعيد عام 2019.

يشار إلى أن لجنة الأبحاث في الأمانة، في حالة انعقاد مستمر لاختيار العنوان الرئيسى للمؤتمر، واختيار المحاور الرئيسية والفرعية المقرر أن يتناولها المؤتمر في دورته المقبلة، حيث من المقرر أن يكون اختيار رئيس المؤتمر سيكون بعد اختيار العنوان الرئيسى، حتى يتم اختياره متماشيا مع ما يدور حوله المؤتمر، بحيث يكون مشاركا وليس رئيسا شرفيا فقط.

و شهدت الفترة الماضية إنعقاد الأمانة العامة للدورة الـ 35 من مؤتمر أدباء مصر، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشهد الاجتماع عقد انتخابات الأمانة، والتى أسفرت عن انتخاب أمين عام للمؤتمر وهو الدكتور حمدي سليمان، بجانب الدكتور وائل النجمي أمين الجنوب، وعلي الفقي أمين وجه بحري.

وتضمن التشكيل الحالي لـ مؤتمر أدباء مصر: لجنة الأبحاث: "فتحي عبد السميع، الدكتور شعبان عبد الحكيم، خالد أبو الليل، الدكتور سعيد الوكيل، الدكتور محمود سعيد"، أعضاء لجنة التنظيم: "ياسر خليل، محمد أبو شادي، إبراهيم زهران، حسني الاتلاتي، هبة عبد الوهاب"، لجنة الإعلام: "عبير فوزي، جمال فتحي، يسري حسان، محسن عبد العزيز، محمد عكاشة".

الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023 اختيار رئيس المؤتمر العنوان الرئيسى للمؤتمر الهيئة العامة لقصور الثقافة

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