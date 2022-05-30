معلومات الوزراء يستعرض استراتيجية الأمن الغذائي المصري في ظل اضطراب الاقتصاد العالمي

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة "آفاق اقتصادية معاصرة"، والتي تقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين، سواء داخل مصر أو خارجها، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية.



وتناول العدد الجديد موضوع "آليات تعزيز الأمن الغذائي"، ويعرض بعض المقترحات في ذلك الإطار، مع الاستفادة من التجارب الدولية، كما يرصد المقالات الأجنبية التي تناولت "آليات تعزيز الأمن الغذائي"، بالإضافة إلى تقديم إطار نظري ومعلوماتي حول ذلك الملف.



وتضمن العدد، مجموعة من المقالات لعدد من الخبراء والمتخصصين حول الأمن الغذائي المصري، وسبل تنميته واستراتيجيات تحقيقه، كأحد متطلبات الحفاظ على الأمن القومي المصري، في ظل الاقتصاد العالمي المضطرب حاليًا، تزامنًا مع التحديات التي تواجه أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، مستعرضًا سبل الاعتماد على التكنولوجيا في تعزيز الاستدامة الزراعية، وأبرز التجارب المصرية في ذلك الإطار، خاصة تجربة تعميم زراعة الأرز الجاف الموفر للمياه بالوادي الجديد.



كما اشتمل العدد على عدد مجموعة من الخبرات المتميزة دوليًا في تعزيز الأمن الغذائي، كما يعرض عددًا من المؤشرات الاقتصادية المحلية، ومؤشرات مختلفة حول الأمن الغذائي في مصر.



يذكر أن العدد الجديد من "آفاق اقتصادية" قد تضمن مجموعة واسعة من خبرات عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإنتاج الزراعي، ومن بينهم: أ.د "عبد الغني الجندي"، عميد كلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان – فرع رأس سدر، وأ.د "محمد عادل الغندور"، رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل سابقًا، وأ.د "صلاح يوسف" أستاذ الأراضي المتفرغ بمركز بحوث الصحراء، واللواء "عادل الشريف"، مدير المركز العربي للدراسات، ود. "محمد كليب السمان"، باحث بقطاع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ود. "محمد شادي"، مدرس الاقتصاد السياسي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، و"أسماء حسن الخولي"، محلل قضايا الاقتصاد الدولي واقتصادات الطاقة.



للمزيد تابع صفحات العدد الجديد من خلال الرابط التالي:

https://idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/6981