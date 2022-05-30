هيئة الارصاد تحذر : درجات الحرارة قد تصل إلى 43

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة بدءا من يوم الثلاثاء القادم والموافق 5 إبريل. ومن المتوقع أن تسجل محافظات القاهرة والوجه البحرى 37 خلال ساعات النهار. ويسجل الطقس يوم الخميس القادم ذروة الموجة الحارة حيث ترتفع درجات الحرارة في القاهرة وتصل العظمى 38 درجة مئوية.

لا يتوقف الطقس يوم الثلاثاء على ارتفاع درجات الحرارة فقط، وإنما تنتشر الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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