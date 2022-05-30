حزب المصريين: زيارة رئيس بولندا تأتي ضمن استراتيجية الانفتاح على شرق أوروبا

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس البولندي أندريه دودا، في قصر الاتحادية، مؤكدًا أنه يأتي في توقيت غاية الأهمية لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أزمة الغذاء؛ فضلًا عن ملفات التعاون الاقتصادي.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن القمة المصرية البولندية تأتي في توقيت يشهد فيه العالم أجمع تطورات خطيرة وأزمات عالمية لها امتدادات وانعكاسات على الشرق الأوسط في الجانب الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي، مؤكدًا ضرورة وجود موقف ورؤية موحدة للتعامل مع هذه التحديات والأزمات العالمية لتجنيب المنطقة أي اهتزازات وتداعيات سلبية في الأبعاد المختلفة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القمة المصرية البولندية تُسهم بشكل كبير في توطيد العلاقات بين مصر وبولندا، وتدعم مكانة مصر على المستوى الخارجي، موضحًا أن مصر حققت نجاحات غير مسبوقة في ملف العلاقات الخارجية خلال الفترة الماضية؛ مما يدل على رؤية القيادة السياسية الصائبة وأننا نسير على الطريق الصحيح.

وأوضح أن هناك تطورًا كبيرًا في الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس السيسي، وأصبحت مصر شريكًا أساسيًا في كافة الفعاليات الإقليمية والدولية، وكلمتها أصبحت مسموعة، وذلك دليل على ثقلها ومكانتها الكبيرة، مؤكدًا أن مصر دولة تمتلك القرار المستقل والمؤسسات القوية والرؤية الواضحة للمستقبل بقدرات شاملة، وظهر ذلك جليًا في الوضع السياسي في المنطقة خلال أزمات إقليمية عديدة، مما أعاد لمصر قيمتها السياسية وريادتها فى المنطقة وأجبر الجميع على الاعتراف بأن مصر دولة محورية مهمة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وأشار إلى أن مواقف مصر الخارجية حاليًا وعودتها لموقعها الريادي ساهم في حل مشكلاتنا الخارجية، باعتبار أن الجميع أصبح يدرك جيدا أن مصر دولة محورية مهمة في المنطقة مما جعل الدول العظمى تتدخل لمساندة مصر في ملفات خارجية مثل سد النهضة ومشكلة المياه وغيرها من الملفات الخارجية المصرية التي سيكون لها حل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر قامت ببناء قوة دبلوماسيتها على أساس صحيح، فالقوة تتطلب قوة التأثير ما جعل مصر تتخذ اتجاهها في التنمية الشاملة وفق دراسات وبحوث علمية وخطط مدروسة.

وأكد أن التنمية والنهضة التي شهدتهما مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي ساعدت مصر اقتصاديًا؛ ما تسبب في دخول مصر في مشروعات إقليمية لدول المنطقة والقارة الإفريقية كسد تنزانيا وإعادة إعمار غزة بقدرات وشركات مصرية، الأمر الذي جعل مصر تسترد بحق وضعها الريادي بخطوات مدروسة وليس بخطوات عنترية أو عنجهية مما جعلنا نتخطى أزماتنا والصعوبات التي تواجهنا ولا نتعرقل في طريق مصر المستقبل والجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن العبور بمصر من دولة تواجه تحديات داخلية وخارجية للجمهورية الجديدة لم يكن وليد الصدفة، لكنه جاء بقرار مصري خالص وتحركات واعية للعودة بالوطن لمكانته التي يستحقها على كل المستويات الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية؛ الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر على ملفاتنا الخارجية مستقبلًا، موضحًا أن مصر الآن منفتحة على كل دول العالم بعد تطور كبير في الدبلوماسية والسياسة الخارجية في عهد الرئيس السيسي.

وطالب رئيس حزب "المصريين"، جموع المصريين بأن يفخروا بوطنهم وبرئيسهم الذي يتحرك ليل نهار لخدمة الوطن لإعادة مصر إلى سابق عهدها، وهو ما تم ترجمته في احتلال مصر المكانة المميزة التي تتبؤها الآن.

وعن عودة الخطوط البولندية إلى مطار القاهرة بـ5 رحلات أسبوعيا بعد غياب 9 سنوات، أكد أن هذه الخطوة المهمة جاءت بعد جهود كبيرة قامت بها مصر والرئيس السيسي ونتيجة لقاء الرئيس السيسي ونظيره البولندي اليوم، مشيرا إلى أن عودة الخطوط البولندية إلى مطار القاهرة تعد ترجمة حقيقية لجهد دؤوب لم ينقطع طوال السنوات الماضية من كل الجهات ذات الصلة، اجتازت خلالها المطارات المصرية العديد من حملات التفتيش الدولية، وثبت للعالم أجمع أن المطارات المصرية تحظى بدرجة عالية جدا من التأمين.