هيدى كرم تدعو الأزواج غير القادرين على الإنجاب لكفالة طفل يتيم

دعت الفنانة هيدي كرم المتزوجين غير القادرين على الإنجاب إلى كفالة أحد الأطفال الأيتام، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هيدى كرم صورة لها برفقة أحد الأطفال الأيتام، وعلقت هيدي عليها، قائلة:" أنا بدعو كل زوج وزوجة ربنا مكتبلهومش الخلفه انهم يكفلوا طفل، يدوله البيت والعيله والدفى والحب والحنان وهو يديهم السعادة والبهجة والأمل... ربنا أكيد له حكمة في كل حاجة بتحصلنا بس أحنا نفهمها".

يذكر أن الفنانة هيدي كرم، استغاثت بجمهورها وطلبت مساعدتهم من خلال نشرها فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وقالت هيدي، من خلال الفيديو إن هناك شخصا أنشأ لها صفحة على فيسبوك، واقترح بأن يقوموا بتوثيقها وبالفعل نجحوا في توثيقها لكنه بدأ مؤخراً يستخدم الصفحة بشكل سلبي ويسيء إلى هيدي، وقام بسرقة الصفحة.