أخبار التكنولوجيا| تحكم في كل ما يشاهده طفلك على الإنترنت.. و5 حلول لمشكلة توقف الإشعارات في تطبيق Telegram Desktop

نشر “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يتجه بعض الآباء إلى تثبيت تطبيقات لمراقبة استخدام أطفالهم للإنترنت، والتى أصبحت في الوقت الحالي ضرورة قصوى لحماية الأطفال من المحتوى الإباحي والعنيف وهناك عدد من التطبيقات التي يمكن أن توفر حسابًا تفصيليًا للمواقع التي زارها طفلك والتفاعلات التي شارك فيها عبر الإنترنت.



أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية أنها ستقوم بطرح نظارات الواقع المعزز (AR) وهم نظارتي OPPO Air Glass و OPPO AR Glass في معرض Augmented World Expo USA 2022.



أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية عن إطلاق هاتفها الجديد GT Neo 3T في 7 يونيو المقبل، من خلال البث المباشر عبر يوتيوب و تويتر، وستبدأ بعدها بأسابيع بإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية.



يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق تليجرام Telegram Desktop المخصص لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب عدد من المشكلات المتكررة من بينها توقف الإشعارات بالكامل.



نشر المسرب الشهير مارك جورمان من وكالة بلومبرج العالمية أن شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة تقدم أخيرًا بميزات جديدة في الشاشة للتطوير من عملها وهي مغلقة في هواتف آيفون IPhone التي تعمل بنظام التشغيل الجديد iOS 16.



تعتبر الساعات الذكية لسامسونج Samsung Galaxy من أفضل الخيارات لمالكي هواتف أندرويد، ولكن بعضها لا يحتوي على Google Assistant. سنوضح لك كيفية تشغيل Google Assistant على الساعة الذكية التي تعمل على نظام تشغيل Wear OS أو Tizen.