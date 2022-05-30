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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحكم في كل ما يشاهده طفلك على الإنترنت.. و5 حلول لمشكلة توقف الإشعارات في تطبيق Telegram Desktop

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تحكم في كل ما يشاهده طفلك على الإنترنت بهذه الخطوات


يتجه بعض الآباء إلى تثبيت تطبيقات لمراقبة استخدام أطفالهم للإنترنت، والتى أصبحت في الوقت الحالي ضرورة قصوى لحماية الأطفال من المحتوى الإباحي والعنيف وهناك عدد من التطبيقات التي يمكن أن توفر حسابًا تفصيليًا للمواقع التي زارها طفلك والتفاعلات التي شارك فيها عبر الإنترنت.

أوبو تعرض نظارات الواقع المعزز AR لأول مرة في الولايات المتحدة


أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية أنها ستقوم بطرح نظارات الواقع المعزز (AR) وهم نظارتي  OPPO Air Glass و OPPO AR Glass في معرض Augmented World Expo USA 2022.

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المميز Realme GT Neo3T


أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية عن إطلاق هاتفها الجديد GT Neo 3T في 7 يونيو المقبل، من خلال البث المباشر عبر يوتيوب و تويتر، وستبدأ بعدها بأسابيع بإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية.  

5 حلول لمشكلة توقف الإشعارات في تطبيق Telegram Desktop من تليجرام


يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق تليجرام Telegram Desktop المخصص لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب عدد من المشكلات المتكررة من بينها توقف الإشعارات بالكامل.

آبل تختبر وجود شاشة مفتوحة دائما في نظام التشغيل iOS 16


نشر المسرب الشهير مارك جورمان من وكالة بلومبرج العالمية أن شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة تقدم أخيرًا بميزات جديدة في الشاشة للتطوير من عملها وهي مغلقة في هواتف آيفون IPhone التي تعمل بنظام التشغيل الجديد iOS 16.

أسهل طريقة لتحميل Google Assistant على ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch


تعتبر الساعات الذكية لسامسونج Samsung Galaxy من أفضل الخيارات لمالكي هواتف أندرويد، ولكن بعضها لا يحتوي على Google Assistant.  سنوضح لك كيفية تشغيل Google Assistant على الساعة الذكية التي تعمل على نظام تشغيل Wear OS أو Tizen.

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