عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: إنهاء 65% من خطة رصف الطرق بنطاق حي العجمي

رصف طرق العجمي
رصف طرق العجمي

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق على مستوى جميع احياء المحافظة ،مؤكدا أن مديرة الطرق والنقل تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشددا على المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بسرعة رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار الشوارع  بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

اقرأ أيضا:

حملات مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الصيفية وإزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية  لرصف الطرق بشوارع حي العجمي بنسبة تنفيذ بلغت 65%، مشيرا إلى أنه تم استهداف رصف 7 شوارع رئيسية بالحي بتكلفة إجمالية تقدر 17 مليون جنية، تلبية لاحتياجات أهالي الحي .

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من رصف رضوان بالهانوفيل بنسبة 98%، بالنسبة شارع مدرسة شيرين ناصية كافيتريا السوهاجي تم الانتهاء من الاساس و جارى اعمال تركيب البردورات، كما تم الانتهاء من أعمال الكشط وجارى عمل الشنايش بشارع الحنفية بالبيطاش وشارع الجمعية بالهانوفيل، مضيفة بانه تم الانتهاء من وضع طبقة الاساس وجاري تجهيز أعمال الاسفلت بشارع كافيتريا الثعلب بالبيطاش (نقطة الساحل)، وكذا مساكن طلعت مصطفى وكذلك بشارع عمرو بن العاص متفرع من قصر القويري بالهانوفيل و شارع جمعية أبو يوسف (مسجد القرى).

ومن جانبه أشار السيد موسي رئيس حى العجمى أنه تم تنفيذ تعليمات السيد المحافظ فيما يتعلق باختيار الشوارع المدرجة بالخطة والتي جاءت تلبية لشكاوى المواطنين واحتياجاتهم.

الاسكندرية الخطة الاستثمارية شكاوى المواطنين رصف الطرق محافظ الاسكندرية ازالة الاشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

سفير مصر بالمغرب يكشف العدد النهائي لجماهير الأهلي أمام الوداد

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

فساد بالجملة.. 3 حركات خبيثة من الكاف تمهد للغدر بـ الأهلي

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| تحكم في كل ما يشاهده طفلك على الإنترنت.. و5 حلول لمشكلة توقف الإشعارات في تطبيق Telegram Desktop

فرناندو ألونسو سائق فريق ألبين: تراجع وإحباط لويس هاميلتون ليست مشكلتي

روسيا تصف قرار بايدن بـ العقلاني..وتهدد بقصف مراكز اتخاذ القرار خارج كييف

استجابة لصدى البلد.. التحقيق في واقعة السماح بدخول المواشي فناء مدرسة بالإسماعيلية

كييف:النصر العسكري ضد روسيا غير مرجح حال توقف إمدادنا بالصواريخ بعيدة المدى

بولندا: نسعى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفريقيا يا أهلي | وصول الجماهير إلى المغرب للتوجه لـ ملعب النهائي ..فيديو وصور

علاج الخطوط الطولية في الأظافر .. وأسباب ظهورها

يعرض بإيطاليا.. لقطات من فيلم النهارده يوم جميل لـ باسم سمرة ونجلاء بدر

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

فيديو

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

هيئة الارصاد تحذر : درجات الحرارة قد تصل إلى 43

هل يجوز التزوير أو الكذب من أجل الذهاب للحج؟.. اعرف الإجابة بالفيديو

كنت عايز أذلها.. مشاهد مأساوية من جريمة الريف الأوروبي بالشيخ زايد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ