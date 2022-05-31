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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

على الرغم من مرور أكثر من 22 سنة على زفاف الفنانة السورية سلاف فواخرجي ، إلا أنها مازالت تتذكر اللحظة التي أفسدت فيها كاريس بشار حفل زفافها ، إلى جانب شعورها بالألم جراء إفساد حفل الزفاف الذي تنتظره جميع الفتيات، ليكون اللحظة الأفضل ويظل تذكار إلى الأبد.

بوظت فرحها.. أسرار الأزمة بين سلاف فواخرجي وكاريس بشار

سلاف فواخرجي: شفت كل الأنبياء فى منامي.. وأخذت حقنة سببت شللا مؤقتا..فيديو

لم تستطيع سلاف فواخرجي، أن تشاهد فيديو زفافها ، ولو لمرة واحدة منذ 22 عاما ، بسبب إفساد كاريس بشار لـ حفل الزفاف، فما السر وراء خلاف الإثنين؟.
 

سلاف فواخرجي: شفت كل الأنبياء فى منامي.. وأخذت حقنة سببت شللا مؤقتا..فيديو
 

بفستان لامع.. سلاف فواخرجي تخطف أنظار متابعيها


حفل زفاف سلاف فواخرجي

منذ ما يقرب من 22 عام تزوجت الفنانة سلاف فواخرجي من المخرج وائل رمضان، بعد قصة حب نشأت أثناء تصوير مسلسل «الجمل» عام 1999، حيث بدأت علاقتهما كصديقين، وسرعان ما تحولت لقصة حب كبيرة.

سلاف فواخرجي حفل زفافها كاريس بشار فيديو زفافها 22 عاما

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