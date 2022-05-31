تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

على الرغم من مرور أكثر من 22 سنة على زفاف الفنانة السورية سلاف فواخرجي ، إلا أنها مازالت تتذكر اللحظة التي أفسدت فيها كاريس بشار حفل زفافها ، إلى جانب شعورها بالألم جراء إفساد حفل الزفاف الذي تنتظره جميع الفتيات، ليكون اللحظة الأفضل ويظل تذكار إلى الأبد.

لم تستطيع سلاف فواخرجي، أن تشاهد فيديو زفافها ، ولو لمرة واحدة منذ 22 عاما ، بسبب إفساد كاريس بشار لـ حفل الزفاف، فما السر وراء خلاف الإثنين؟.



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حفل زفاف سلاف فواخرجي

منذ ما يقرب من 22 عام تزوجت الفنانة سلاف فواخرجي من المخرج وائل رمضان، بعد قصة حب نشأت أثناء تصوير مسلسل «الجمل» عام 1999، حيث بدأت علاقتهما كصديقين، وسرعان ما تحولت لقصة حب كبيرة.