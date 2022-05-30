البيئة: توزيع عدد 2000 دراجة هوائية لمسابقة صحتنا من صحة كوكبنا

أطلقت وزيرة البيئة مسابقة بيئية شهرية على الموقع الإلكترونى لوزارة البيئة استعداداً لمؤتمر المناخ Cop27 وفى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البيئة وسانوفى مصر.

وتشمل المسابقة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة أمراض الحساسية، حيث تتضمن المسابقة سؤالاً شهرياً، يقوم المتسابق بالإجابة عليه على الموقع الإلكتروني للوزارة ويتم تقييم الإجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين، وتشمل الجوائز توزيع عدد 2000 دراجة هوائية مقدمة من تلفاست إحدى منتجات شركة سانوفى مصر على الفائزين.

وتشمل الشروط الفئة العمرية من 8 إلى 30 والإجابة عن السؤال مرة واحدة فقط واستيفاء البيانات المطلوبة بوضوح.