5 ملايين قرص.. المؤبد لاثنين من عصابة الاتجار بالترامادول بالجيزة

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة، تاجر هواتف محمولة وتاجر سيارات، بالسجن المؤبد لاشتراكهم في عصابة لجلب الترامادول والاتجار فيه وحيازتهم قرابة ٥ ملايين قرص ترامادول مخدر.

وكان المستشار ياسر التلاوى، المحامي العام السابق لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال القضية رقم ٨٦٠٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات ثاني أكتوبر، والمقيدة برقم ٣٧٨٣ لسنة ٢٠١٤ كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من مصطفى.ا.إ.م، ٢٩ سنة، تاجر هواتف محمولة، ومحمد.ك.ع.ح، هارب، ومحمد.ح.م.ع، هارب، وأحمد.ح.ع.أ، ٣٤ سنة، تاجر سيارات، وعبدالحكيم.ه.ع.م، هارب، ومحمد.م.أ.ا، ٢٠ سنة، سائق، ومحمد.ر.م.ع، ٣٣ سنة، عاطل.

واتهمت النيابة المتهمين لأنه فى ١ يونيو ٢٠١٤، بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، المتهم الأول ألف عصابة غرضها الاتجار في مادة الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

والمتهمون من الثاني حتى السابع اشتركوا في العصابة موضوع الاتهام الأول والتى غرضها الاتجار في مادة الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المتهمون الأول والثاني والثالث جلبوا مادة الترامادول المخدر قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة

وشهد محمد سمير محمد الجوهري السن ٢٩ – نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بان تحرياته توصلت ان المتهمين يؤلفون تشكيلا عصابيا بزعامة الأول نشاطه جلب العقاقير المخدرة إلى إقليم الدولة عن طريق المتهمين الأول والثاني والثالث ومن ثم طرحها للتداول بالاتجار فيها بمعرفة كافة عناصر التشكيل.

وأردف الشاهد بأنه استصدر إذنا من النيابة العامة في يوم ١ يونيو ٢٠١٤ موضوعه الضبط والتفتيش ومحله شخص المتهمين والسيارات المستعملة في النشاط الإجرامي لجلب المتهمين كمية كبيرة من العقاقير المخدرة وحيازتهم لها في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وعليه ترأس مأمورية الضبط المشكلة من الشهود الثاني والثالث والرابع والرائد أحمد الشهاوي والرائد شهاب الشاعر وبتوزيع الأدوار ألقوا القبض على المتهمين الرابع والسادس والسابع إضافة للسيارات المستعملة في النشاط الإجرامي أرقام د ف ط ۸۰۷۳ ، ر ق ج ٥٤٦٩ ۰ ۷۰۸۹۰ نقل الشرقية، وضبط كمية كمية كبيرة من العقاقير المخدرة مقدارها أربعة ملايين وأربعمائة وتسعين ألف قرص تقريبا وأضاف أنه بشخصه تولى ضبط السيارة الثانية وقائدها المتهم السادس وتفتيشها وكذلك تفتيش السيارة الثالثة وقائدها المتهم السابع، واستطرد بأنه نسق مع الشاهد الخامس لاستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم الأول بمحافظة المتصورة والذي تولى كافة الإجراءات.

وشهد ايهاب مصطفى عبد الحليم رزق ۳۷ سنة- رائد شرطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمضمون ما شهد به الشاهد الأول و أردف بأنه والشاهد الثالث ضبطا المتهم السابع والسيارة قيادته الرقمية ٧٥٨٩٠ نقل الشرقية وتحفظا على المتهم لحين انتهاء الشاهد الأول من إجراءات التفتيش.

شهد محمد محمود مختار حسن، ۲۸ سنة، نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقة وحالياً ضابط مباحث مديرية أمن الجيرة، بمضمون ما شهد به الشاهد الأول والثاني واستطرد بأنه تولى كمينا انذاريا بمقتضاه أخطر الشاهد الأول بمرور السيارات موضوع الضبط.

وشهد رامي فاروق حسن مرعي، ۳۷ سنة، رائد شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وأضاف بأنه ومعاونة الرائد أحمد الشهاوي ضبط السيارة الرقمية د ي ب ۸٥٧٣ وقائدها المتهم الرابع وبتفتيشه السيارة وجد ثلاثة أجولة تحوي أقراصاً مخدرة مقدارها أربعين ألف قرص تقريباً.

وشهد محمد سامي الجدي – ٣٨ سنة –رائد شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا بالمنصورة، بمضمون ما شهد به الشاهد الأول بشأن المتهم الأول واردف بانه القي القبض على المتهم الأول باذن من النيابة العامة بمسكنه بمحافظة المنصورة بمعاونة الشاهد السادس وضبط مبلغا ماليا مقدارة تسعين ألف جنية واردف ان المتهم أقر له بانه يتزعم تشكيلا عصابيا تخصص في جلب المواد المخدرة المواد المخدرة وأن المبلغ المضبوط من متحصلات الاتجار في العقاقير المخدرة.

وشهد محمود صبري دياب – ٢٧ سنة – نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بالمنصورة ودمياط، بمضمون ما شهد به الشاهد الخامس.

وأقر المتهم الأول باته تولي مهمة الوساطة بين المتهم الثاني - العامل في مجال الاتجار بالمواد المخدرة - واخر لطرح شحنة عقاقير مخدرة - المضبوطات موضوع التحقيق – المتداول مقابل له وأردف بسبق عمله لدي المدعو / سعد زينهم سعد في تجارة العقاقير المخدرة وأضاف بانه ضبط بمسكنه وبحوزته مبلغا ماليا مقداره تسعون الف جنية واستطرد بانه على علاقة بالمتهم الرابع .

واقر المتهم السابع بنقله العقاقير المخدرة المضبوطة رفقة المتهم السادس حال توجيهها عن طريق قائد السيارة ماركة تويوتا كورولا وأضاف بأنه ضبط واخرين وبحوزتهم العقاقير المخدرة المضبوطة .

وأقر المتهم السادس بمضمون ما أقر به السابع.

وثبت من حصر النيابة العامة للأقراص المضبوطة أنها تبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وسبع وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثون قرص لعقاري التامول والترامادول .

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية أن العقاقير المضبوطة محل الفحص لمادة الترامادول المخدر.