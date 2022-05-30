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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نائب هيئة البترول السابق: سنصدر مليارا ونصف قدم مكعب غاز يوميا لأوروبا

قطاع البترول
قطاع البترول

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن الهدف من منتدى غاز شرق المتوسط يهدف للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء؛ ومنهم الجانب الإسرائيلي الذي سيقوم بتوريد الغاز الطبيعي الذي يملكه لأوروبا عن طريق محطات الإسالة المصرية؛ لأن تل أبيب لا تمتلك بنية تحتية لإسالة الغاز وتصديره لأوروبا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك اتفاقًا بين مصر وإسرائيل لإسالة وتصدير الغاز الإسرائيلي؛ وهو فيه مكسب كبير لمصر «أوروبا طلبت زيادة توريد الغاز الإسرائيلي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية».

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وتابع أنه من المخطط أن تصدر مصر، بعد توقيع اتفاق مع قبرص، مليار ونصف قدم مكعب غاز يوميًا إلى أوروبا «وهنا مصر تقوم بدورها كمركز محوري لتبادل الطاقة «وده وضع مصر الطبيعي الذي تستحقه في المنطقة».

وأوضح أنه من المتوقع وصول الغاز الإسرائيلي الزايد في فبراير من العام المقبل، ومن المتوقع وصول الغاز القبرصي خلال عامين لمصر تمهيدًا لتصديره «وأوروبا في حاجة لتفعيل ومضاعفة إنتاج دول شرق المتوسط خلال الفترة المقبلة».
 

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