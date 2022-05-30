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أخبار البلد

اجتماع لجنة الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بالسياحة والآثار لاختيار مدير عام المرشدين

غادة شلبي
غادة شلبي

في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة السياحة والآثار، عقدت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة اجتماعاً للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بالوزارة لاختيار مدير عام إدارة المرشدين السياحيين بالإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، حيث تقدم ٩ أشخاص من داخل الوزارة وخارجها ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لشغل الوظيفة.

ومن جانبها، أوضحت نائب الوزير لشئون السياحة أن اللجنة قامت باختبار المتقدمين بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالإعلان عن الوظيفة والتأكد من استيفائهم لكافة شروط التقدم لشغلها، مضيفة أن اللجنة حرصت أن يكون الاختيار على أساس الوصف الوظيفى للوظيفة المتقدمين لها وما تتطلبه من مؤهلات علمية ومهنية تتناسب معها بالإضافة إلى إلمام المتقدمين بالقوانين والضوابط الحاكمة لها والإجراءات المطبقة في ظل التحول الرقمى وتوجه الدولة لتطبيق رؤية 2030 إلى جانب المقومات المتعلقة بالقدرة على الإدارة والقيادة والابتكار وكيفية مواجهة المشكلات  التي قد تتعرض لها الإدارة.

وسوف تقوم اللجنة بعقد سلسلة من الاجتماعات لاختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بالإدارات المختلفة بالوزارة.

جدير بالذكر إن الإدارة العامة للمرشدين السياحيين من الإدارات التي تتصل بشكل وثيق مع شريحة هامة من العاملين بالقطاع السياحى حيث أنها مسئولة عن إصدار التصاريح الخاصه بالسماح للمرشدين السياحيين بالعمل في مجال الإرشاد السياحى بعد اجتياز عدد من الاختبارات المحددة في هذا الشأن للتأكد من كفاءة المتقدمين إلى جانب تجديد هذه التصاريح بصوره دورية فضلا عن القيام بالدور الرقابى لضمان أداء المرشدين السياحيين والذين يعتبرون بمثابة سفراء للحضارة المصرية وقدرتهم على إبراز وتسليط الضوء على ما يتميز به المقصد المصرى من مقومات فريدة.  
 

وزارة السياحة والآثار السياحة والاثار

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