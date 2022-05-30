سلة الزهور يتوج بكأس الدوري الممتاز ب ويصعد للعب مع الكبار

توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزهور بكأس المركز الأول في الدوري الممتاز "ب" بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق دسوق بنتيجة 104 - 61، في مباراة فرض فيها الزهور سيطرته على اللقاء منذ بدايته وحتى التتويج بالكأس، ليؤكد الفريق تفوقه وأحقيته بالتأهل للدوري الممتاز "أ"، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في الدورة المجمعة الأخيرة والتي اختتمت أمس الأحد 29 مايو باستاد القاهرة.

واختتم فريق السلة بنادي الزهور الدورة المجمعة للدوري الممتاز "ب" في المركز الأول برصيد 18 نقطة متفوقًا على دسوق الذي حل في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، فيما جاء الشرقية للدخان في المركز الثالث والترام في المركز الرابع.

واستطاع لاعبو سلة الزهور تحقيق مشوار جيد خلال هذا الموسم الذي بدأ شهر أكتوبر الماضي، فبعد أن تصدر أبناء الزهور المجموعة الأولى في الدور الأول الذي يضم 18 فريقًا مقسمين على ثلاث مجموعات تأهل الزهور لخوض الدور الثاني الذي يضم 12 فريقًا قبل أن يتأهل للنهائي الذي يضم 6 فرق خاضوا دورتين مجموعتين لتحديد الفائز والفريقان المتأهلان للممتاز ”أ“، وأقيمت الدورة المجمعة الأولى في طنطا خلال الفترة من 8 إلى 14 يوليو، تلتها الدورة المجمعة الثانية والأخيرة خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليو باستاد القاهرة ليتوج في نهايتها الزهور بكأس المركز الأول ويصعد للممتاز "أ" للمرة الثانية في تاريخه.

وقال خالد حسين رئيس جهاز السلة بنادي الزهور: "سعيد جدا بهذا الإنجاز، الزهور يمتلك لاعبين مميزين ولديهم مهارات عالية ظهرت خلال الموسم وخاصةً في الدورة المجمعة الثانية التي استطعنا قبلها تنظيم معسكر اعداد قوي للفريق وكان له تأثير جيد على مستوى اللاعبين".

ومن جانبه أعرب المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور عن سعادته بإنجاز الفريق الأول لكرة السلة قائلًا: "بعد تأهل فريق السلة للدوري الممتاز "أ" اكتمل عقد فرق الزهور بالدوري الممتاز لألعاب الصالات حيث سيخوض الزهور الموسم المقبل الدوري الممتاز "أ" في كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة لأول مرة في تاريخ النادي، مما يؤكد أن النشاط الرياضي بالنادي على الطريق السليم".

ويقود سلة الزهور خالد حسين رئيس الجهاز، وسيد مصطفى المدير الفني للفريق الأول، والمدربان ممدوح إبراهيم وكريم متولي، الدكتور أحمد ابو زيد طبيب الفريق فيما يشرف على الفريق منسقي لجنة الرياضة وهم: علي عادل أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة محمد مطيع ومحمد عبد السلام وياسر حفني، بالإضافة إلى أحمد الليثي مدير النشاط الرياضي بالنادي.

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من: مصطفى أشرف كابتن الفريق، ومروان محمد ضيف، وكريم حسن، ويوسف حسام، ومحمد صلاح، وعمرو أسامة، ومؤمن موسى، وعبد الرحمن حسام (بودي)، وإيهاب فتحي، ومهند وائل، ومصطفى حرفوش، وخالد العرابي، وكريم هنيدي، وعبد الرحمن أحمد (بودي)، ومحمد ممدوح.