وزارة الزراعة تستقبل وفدا من نظيرتها البولندية

على هامش زيارة رئيس جمهورية بولندا إلى القاهرة قام وفد من وزارة الزراعة والتنمية الريفية والمراكز البحثية البولندية بزيارة إلى مركز البحوث الزراعية وتفقد بعض المعاهد والمعامل التابعة للمركز

وقال د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن الوفد البولندي

استمع الى عرض حول المركز والدور المنوط به في خدمة الزراعة المصرية وما يتبعه من معاهد متخصصة ومعامل مركزية كما تم عقد اجتماع ومناقشة بعض القضايا العلمية ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على عدد من مجالات التعاون منها تربية النباتات والانتاج الحيواني والاسماك وفسيولوجيا النباتات والأمصال واللقاحات والميكنة الزراعية

وأضاف سليمان أن الوفد البولندي قام أيضا بتفقد بعض المعامل التابعة لوزارة الزراعة منها معهد صحة الحيوان وكذلك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وأشاد الوفد بالمستوى المتميز لهذه المعامل المرجعية التي تم تجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا وأجهزة متخصصة،

والجدير بالذكر أنه في حضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والسيد/ اندرية دودا رئيس جمهورية بولندا،

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحوث الزراعية مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية بولندا،