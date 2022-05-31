اقتصاد السعودية|مجلس البنوك الإسلامية يطلق ورشة عن أخلاقيات العمل في قطاع التمويل

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اليوم ورشة العمل الفنية المشتركة بنسختها الثانية حول: "مدونة أيوفي لأخلاقيات عمل المهنيين في قطاع التمويل الإسلامي" باللغة العربية.



وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية " واس" فإن الورشة تعد خطوة ملموسة لاستمرار التعاون بين المجلس العام وأيوفي بهدف تطوير وتعزيز الكوادر البشرية في الصناعة المالية الإسلامية، من خلال تقديم مجموعة من المبادرات والخدمات المشتركة التزاماً بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في عام 2021، الهادفة إلى نشر الوعي حول القضايا الناشئة في الصناعة.



وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور عبد الإله بلعتيق أن تنظيم هذا النوع من ورش العمل الفنية حول الأخلاقيات المهنية بالتعاون مع أيوفي وهو أحد أهداف عمل المجلس العام للبنوك الإسلامية، مؤملًا أن تقدم الورشة الفائدة القصوى للمتخصصين في التمويل الإسلامي لمساعدتهم في تنفيذ أنشطتهم بكفاءة واحترافية عالية في إطار القيم والمبادئ الإسلامية.

من جانبه شدد الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) عمر مصطفى أنصاري على أهمية أخلاقيات العمل وما تعكسه من فعالية في تقوية وتعزيز النزاهة في التمويل الإسلامي.

وشهدت ورشة العمل الفنية حضور أكثر من 60 مشاركاً من أكثر من 23 دولة، تضمنت مناقشات تفاعلية حول مفهوم الأخلاقيات المهنية من خلال عرض حالات دراسية وعملية، وطرح عدد من القضايا الواقعية في بيئة العمل.

