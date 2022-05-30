ضحية التوكيلات: رفضوا تسليمي السيارة ودفعت 100 ألف جنيه مقدم

قال على محمد فهمي، أحد المتضررين من حجز السيارات، إنه حجز في أحد التوكيلات اليابانية المشهورة، مقدم ١٠٠ ألف جنيه لشراء إحدى السيارات وقام التوكيل بمد مدة تسليم السيارة ٣ أشهر أخرى بحجة عدم وجود سيارات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" أنه بعد قرار حماية المستهلك أرسل له التوكيل رسالة بأنه سيتم تسليمه المبلغ بفائدة ١٨% بأقصى حد ٣٠ مايو.





وأوضح أنه عند ذهابه للتوكيل لاستلام السيارة في الموعد المحدد بعد فترة المد رفض التوكيل تسليمه السيارة، وهدده بأن يسترد أمواله قبل ٣٠ مايو لعدم إزالة الفائدة من عليها.



وأشار إلى أن هناك عدد كبير من الصور مسربة من داخل مخازن التوكيلات ممتلئة بسيارات العملاء، مضيفا: "نرفض قرار حماية المستهلك، ويجب فتح تحقيق في ملف السيارات التي دخلت مصر في الفترة الحالية".