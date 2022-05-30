باحثة أثرية: الكشف عن خبيئة التماثيل البرونزية بسقارة نجاح للبعثة المصرية

قالت نجلاء فتحى المرشدة السياحية والباحثة الأثرية، إن منطقة سقارة تعتبر هى الجبانة الوحيدة فى مصر كلها التى تضم مقابر منذ بداية التاريخ المصرى وحتى نهايته، كما تضم آثارا من العصرين اليونانى والروماني.

وأضافت المرشدة السياحية والباحثة الأثرية ، ان الكشف عن أكبر خبيئة تماثيل برونزية اليوم بسقارة ، يعتبر نجاح للبعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة ، أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة، وخاصة ان هذا الكشف يعتبر أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر .

وأوضحت نجلاء فتحى، أن جبانة سقارة اشتق اسمها من إله الجبانة «سكر - سوكر»، وهو واحد من آلهة الموتى والعالم الآخر فى العقائد المصرية القديمة، وجود فى العقائد المصرية منذ وقت طويل ، و تحتوي على ثلاثين هرما خمسة عشر منها تخص الملوك والباقون بين أهرامات عقائدية وأهرامات الملكات .

وتتميز سقارة أيضا بأنها تقع على مسافة قريبة من إطلال العاصمة العظيمة منف ، وتضم أكبر خبيئة تماثيل برونزية بسقارة ، والتى تم الكشف عنها اليوم ، ١٥٠ تمثال برونزي لآلهة مصرية قديمة ، و مختلف الأحجام لعدد من المعبودات المصرية القديمة منها " أنوبيس آمون مين أوزير إيزيس نفرتوم باستت وحتحور .

بالإضافة إلى مجموعة من الأواني البرونزية الخاصة بطقوس المعبودة إيزيس مثل الصلاصل فضلا عن تمثال برونزي للمهندس إيمحتب بدون رأس غاية في الدقة والجمال ، و ٢٥٠ تابوت خشبي ملون مغلق يحتوي علي مومياوات .

وكان قد أشار مصطفي وزيري الأمين العام بالمجلس الأعلي للأثار أن البعثة تمكنت أيضا من الكشف عن مجموعة جديدة من آبار الدفن عثر بداخلها علي مجموعة من ٢٥٠ تابوت خشبي ملون من العصر المتأخر حوالى 500 ق.م مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة جيدة من الحفظ بالإضافة إلى مجموعة من التمائم وتماثيل خشبية بعضها مذهب الوجه وصناديق خشبية ملونة.

وأوضح أن أعمال الحفائر داخل أحد آبار الدفن المكتشفة أسفرت عن الكشف عن تابوت به بردية بحالة جيدة من الحفظ ربما تحتوي على فصول من كتاب الموتى، وأنه تم نقلها لمعامل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير للتعقيم والترطيب ودراستها ومعرفة ما تحتويه من نصوص.

وعثرت البعثة أيضا على تمثالين خشبيين ملونين ذو وجه مذهب في حالة جيدة من الحفظ، للإلهتين إيزيس ونفتيس في وضع النائحات، بالإضافة إلى العثور على دفنة من الدولة الحديثة حوالى 1500 ق.م، بها عديد من أدوات الزينة مثل مرآة من البرونز ومجموعة من الاساور، العقود والأقراط ومكاحل بها المراود الخاصة بها وأدوات من النحاس خاصة بالحياة اليومية