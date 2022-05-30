عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باحثة أثرية: الكشف عن خبيئة التماثيل البرونزية بسقارة نجاح للبعثة المصرية

نجلاء فتحى المرشدة
نجلاء فتحى المرشدة السياحية والباحثة الأثرية

قالت نجلاء فتحى المرشدة السياحية والباحثة الأثرية، إن منطقة سقارة تعتبر هى الجبانة الوحيدة فى مصر كلها التى تضم مقابر منذ بداية التاريخ المصرى وحتى نهايته، كما تضم آثارا من العصرين اليونانى والروماني.

وأضافت المرشدة السياحية والباحثة الأثرية ، ان الكشف عن أكبر خبيئة تماثيل برونزية اليوم بسقارة ، يعتبر نجاح للبعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة ، أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة، وخاصة ان هذا  الكشف يعتبر أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر .

وأوضحت نجلاء فتحى، أن جبانة سقارة اشتق اسمها من إله الجبانة «سكر - سوكر»، وهو واحد من آلهة الموتى والعالم الآخر فى العقائد المصرية القديمة، وجود فى العقائد المصرية منذ وقت طويل ، و تحتوي على ثلاثين هرما خمسة عشر منها تخص الملوك والباقون بين أهرامات عقائدية وأهرامات الملكات .

وتتميز سقارة أيضا بأنها تقع على مسافة قريبة من إطلال العاصمة العظيمة منف ، وتضم أكبر خبيئة تماثيل برونزية بسقارة ، والتى تم الكشف عنها اليوم ، ١٥٠ تمثال برونزي لآلهة مصرية قديمة ، و مختلف الأحجام لعدد من المعبودات المصرية القديمة منها " أنوبيس آمون مين أوزير إيزيس نفرتوم باستت وحتحور .

بالإضافة إلى مجموعة من الأواني البرونزية الخاصة بطقوس المعبودة إيزيس مثل الصلاصل فضلا عن تمثال برونزي للمهندس إيمحتب بدون رأس غاية في الدقة والجمال ، و ٢٥٠ تابوت خشبي ملون مغلق يحتوي علي مومياوات .

وكان قد أشار مصطفي وزيري الأمين العام بالمجلس الأعلي للأثار أن البعثة تمكنت أيضا من الكشف عن مجموعة جديدة من آبار الدفن عثر بداخلها علي مجموعة من ٢٥٠ تابوت خشبي ملون من العصر المتأخر حوالى 500 ق.م مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة جيدة من الحفظ بالإضافة إلى مجموعة من التمائم وتماثيل خشبية بعضها مذهب الوجه وصناديق خشبية ملونة.

وأوضح أن أعمال الحفائر داخل أحد آبار الدفن المكتشفة أسفرت عن الكشف عن تابوت به بردية بحالة جيدة من الحفظ ربما تحتوي على فصول من كتاب الموتى، وأنه تم نقلها لمعامل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير للتعقيم والترطيب ودراستها ومعرفة ما تحتويه من نصوص.

وعثرت البعثة أيضا على تمثالين خشبيين ملونين ذو وجه مذهب في حالة جيدة من الحفظ،  للإلهتين إيزيس ونفتيس في وضع النائحات، بالإضافة إلى العثور على دفنة من الدولة الحديثة حوالى 1500 ق.م، بها عديد من أدوات الزينة مثل مرآة من البرونز ومجموعة من الاساور، العقود والأقراط ومكاحل بها المراود الخاصة بها وأدوات من النحاس خاصة بالحياة اليومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

مجدى عبد الغنى: الزمالك لن يحصل على غرامة كهربا إلا في حالة اعتزاله

ترشيحاتنا

سيادتنا غير قابلة للمساومة.. الرئيس التونسي يأمر بطرد بعثة لجنة البندقية

النفط يقفز فوق 121 دولارا للبرميل مع تخفيف الصين قيود كورونا

قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق

بسبب السرقة.. شيرين سيف النصر تطلب تعويض مليون و200الف جنية من صديقتها

روشتة شرعية لتيسير الزواج.. أمين الفتوى يكشف عنها

نهائي إفريقيا.. المترجي يضيف الهدف الثاني لـ الوداد في مرمى الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

الدنيا عندي هي..مدحت العدل يتغزل في ابنته بصور من حفل زفافها.. شاهد

شاهد.. ريم مصطفى تقضي إجازتها فى باريس

رقم عالمي جديد..سيدة في عمر 103 أعوام تنفذ قفزة ثنائية بالمظلة.. شاهد

فيديو

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

هيئة الارصاد تحذر : درجات الحرارة قد تصل إلى 43

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ