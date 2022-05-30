طبيب عن زراعة ذراعين لـ رجل بـ أيسلندا: تساعده على الحياة بشكل طبيعي

كشف الدكتور كريم أبو المجد رائد زراعة الأعضاء بالولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل نجاح عملية زراعة كتفين وذراعين لرجل أيسلندي.

وقال كريم أبو المجد في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" ما حدث في حالة هذا الرجل أمر جيد في زراعة الأنسجة والأعضاء المعقدة مثل الذراعين ".

وتابع كريم ابو المجد :" زراعة الأطراف تساعد المريض بشكل كبير كي يعيش حياة طبيعية "، مضيفا:" بعد زراعة الأطراف يحاول الجهاز المناعي ان يرفض الأنسجة الجديدة لكن تم استخدام ادوية مناعة لتقليل رفض المناعة لـ الانسجة الجديدة ".



وأكمل كريم أبو المجد :" من المفترض التركيز في مصر على زراعة الأعضاء التي تنقذ حياة البشر كـ مرحلة أولى ، مثل زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة ".

ولفت كريم أبو المجد :" أتمنى أن يتم تطبيق زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة لإنقاذ حياة الأطفال الذين قد يتوفوا بسبب عدم تواجد أعضاء تنقذ حياتهم".