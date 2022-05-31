اليوم.. مرافعة الدفاع في قضية طبيب سوهاج

تستمع محكمة جنايات سوهاج، الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد حافظ، اليوم لمرافعة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية "طبيب مخ وأعصاب يقتل نجل طليقته".



وكان المدعو (علي. م. ا - طبيب مخ وأعصاب - يبلغ من العُمر 36 عامًا)، قد تعدى على طليقته وطفليها وزميلها بالعمل في معمل تحاليل طبية، بواسطة سكين، ولفظ أحد طفليه أنفاسه الأخيرة على يديه.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بناحية زاوية ابو الفضل بمنطقة الشهيد، باعتداء طبيب مخ وأعصاب واخصائي نفسي، على طليقته طبيبة تحاليل طبية، بمقر عملها بأحد المعامل الطبية."