عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحان الفرصة الثانية للأول والثاني الثانوي | الطلاب يمتحنون اللغة الأجنبية الآن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يؤدي الآن طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022 امتحان الفرصة الثانية في مادة اللغة الأجنبية الثانية .

ومن المقرر أن يستمر طلاب الصف الأول الثانوي في أداء امتحان الفرصة الثانية في مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة واحدة من 9 لـ 10 صباحا  .

أما عن طلاب الصف الثاني الثانوي  ، فيؤدوا الآن امتحان الفرصة الثانية في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويستمر طلاب الصف الثاني الثانوي في اداء امتحان الفرصة الثانية في مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحا 

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات التي لها حق دخول امتحانات الفرصة البديلة، مؤكدة أنه يحق للطالب الذي أدى الامتحان في مادة أو اكثر في الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتي تمثل 30% من درجة الامتحان وواجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان الإلكتروني والذي يمثل 70% من درجة الامتحان ولم يتم تحرير محضر بالواقعة، أن يدخل امتحانات الفرصة الثانية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يحق أيضا دخول امتحانات الفرصة الثانية للطالب الذي لم يتمكن من أداء أي من الامتحانات الورقية أو الإلكترونية وتقدم بعذر مرضي أو قهري قبله مدير المدرسة قبل أداء الامتحان، وتقدر أسئلة الامتحان بنسبة 100% من الدرجة الكلية.

txt

وزير التعليم: نتيجة سنوات النقل تعلن على مستوى المدارس وليس مركزيا

txt

نائب وزير التعليم: افتتاح 38 مدرسة تكنولوجية جديدة في 3 مجالات.. فيديو

ضوابط امتحانات الفرصة البديلة للصفين الاول والثاني الثانوي

  • تعقد الامتحانات البديلة ورقيا وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد
  • يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية
  • يتم مراعاة احتساب 15 دقيقة راحة للطلاب بين الامتحانات
  • على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للاجابة على كل مادة

الفئات المعفاه من دخول امتحانات الفرصة الثانية للصفين الاول والثاني الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المعفاة من دخول امتحانات الفرصة البديلة للصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 

قالت وزارة التربية والتعليم إنه يعفى من دخول امتحان الفرصة البديلة، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من  المسجل لهم محاضر إثبات حالة تفيد بتعرضهم لمشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكتروني في مادة أو أكثر، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هؤلاء الطلاب في حكم الاجتياز ولا يلزمهم دخول امتحان الفرصة البديلة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يمكن للطالب معرفة مدى أحقيته في دخول امتحان الفرصة البديلة للصفين الأول والثاني الثانوي من عدمه ، من خلال لجنة السير والتطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.

الاول الثانوي الفرصة الثانية امتحان الثانى الثانوي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

وديت ولادك للجنة يا محمد.. أم تقتل أبناءها ذبحا بالدقهلية

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

ترشيحاتنا

ميدو: المغرب صدر لإدارة الأهلي مشكلة التذاكر وشتتهم وأصبح تركيزهم خارج الملعب|فيديو

البنك المركزي: 754.33 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج خزائن الجهاز المصرفي

ميدو: الأهلي لا يستحق التتويج بدوري أبطال أفريقيا |فيديو

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

امتحان الفرصة الثانية للأول والثاني الثانوي | الطلاب يمتحنون اللغة الأجنبية الآن

أسعار فئات هوندا سيتي موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

فيديو

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

زائر يفسد مظهر لوحة الموناليزا في متحف اللوفر..ما القصة| فيديوجراف

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ