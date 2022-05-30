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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يخسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد.. وليفاندوفسكي يعلن رحيله عن بايرن ميونخ

الوداد والأهلي
الوداد والأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

الوداد المغربي بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الأهلي 2-0

توج الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عثمان ديمبلي نجم برشلونة يحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد..فيديو

وصل الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة الإسباني، لملعب محمد الخامس، لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

مؤتمر صحفي خلال ساعات بالنادي الأهلي لكشف كواليس نهائي أفريقيا

يعقد النادي الأهلي مؤتمراً صحفياً خلال الساعات المقبلة للكشف عما حدث مع جمهور الأهلي فى مدرجات محمد الخامس قبل بداية المباراة .

ميسي: بنزيما يستحق الكرة الذهبية.. وريال مدريد لم يكن الأفضل بدوري الأبطال

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن فوز ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

لا أريد اللعب هناك.. ليفاندوفسكي يعلن نهاية مشواره مع بايرن ميونخ

أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الاثنين، نهاية مشواره مع الفريق البافاري.

 

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