حماية المنافسة: نستهدف ضمان الحياد لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.. فيديو

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، إنه نستهدف ضمان الحياد ورفع ثقافة المنافسة لاستكمال الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد.

وأضاف محمود ممتاز، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه سيتم العمل على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي

وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة، أنه نستهدف رفع ثقافة المنافسة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد المصري

وأشار محمود ممتاز إلى أن لجهاز وضع استراتيجية تقوم على 3 محاور رئيسية وهي دعم ثقافة الممارسة، وتدريب كافة مسئولي المشتريات الحكومية في كافة المحافظات والهيئات على آلية وضع المزايدة بشكل تنافسي، ودعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وإنفاذ القانون، وتم العمل على عدد من القضايا في هذا المجال وتم كشف عدد من الممارسات الاحتكارية".