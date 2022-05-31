تفوق مصري كاسح.. نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

شهد اليوم الرابع من النسخة العاشرة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال والسيدات منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين خاصة المصريين يتصدرون تصفيات الربع النهائي.

نتائج مباريات بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال:

فاز اللاعب دييجو إلياس المصنف الخامس عالمياً على اللاعب جريجوري جوتييه المصنف الثالث عشر عالمياً بثلاث أشواط مقابل شوط وجاءت النتيجة الأشواط كالاتي : 11-6 4-11 8-11 3-11.



فاز اللاعب مروان الشربجي المصنف الثالث عالمياً على اللاعب ماهيش مانجاونكار المصنف الثاني وخمسون عالمياً بثلاث أشواط نظيفة وجاءت النتيجة الأشواط كالاتي: 11-6 11-6 11-7 .



فاز اللاعب علي فرج المصنف الثاني عالمياً على الاعب رافائيل كاندرا المصنف التاسع عشر عالمياً بثلاث أشواط مقابل شوط وجاءت النتيجة الأشواط كالاتي: 11-8 11-9 3-11 4-11 .



وبعد مباره استغرق أكثر من ساعة فاز اللاعب مصطفي العسال المصنف الرابع عالمياً على اللاعب جول ماكين المصنف السابع عالمياً بثلاث أشواط مقابل شوط وجاءت النتيجة الأشواط كالاتي:11-7 11-8 6-11 11-7 .



نتائج باقي مباريات اليوم الرابع من الدور الأول لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للسيدات:



فازت اللاعبة جويل كينج المصنفة الخامسة عالمياً علي اللاعبة أوليفيا فيشر المصنفة العاشرة عالمياً بثلاث أشواط نظيفة و جاءت النتيجة كالاتي : 8-11 9-11 9-11



فازت اللاعبة سيفا سانجاري سوبرامانيام المصنفة العشرين عالمياً على اللاعبة دونا لوبان المصنفة السابعة و الثلاثون عالمياً بأثلاث شواط مقابل شوط وجاءت النتيجة كالاتي: 11-7 11-8 6-11 11-8



فازت اللاعبة نورالشربيني المصنفة الثانية عالمياً على اللاعبة نيل جيلس المصنفة الحادية عشر عالمياً بثلاث أشواط نظيفة وجاءت النتيجة كالاتي: 3-11 2-11 3-11



فازت اللاعبة هانيا حمامي المصنفة الثالثة عالمياً على اللاعبة راشيل اورلاندو المصنفة الخامسة والثلاثون عالمياً بثلاث أشواط نظيفة وجاءت النتيجة كالاتي: 11-5 11-3 11-8



جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.



ويشارك في النسخة العاشرة للبطولة هذا العام 96 لاعباً من 21 دولة على جوائز مالية قيمتها 360 ألف دولار.



وبالإضافة الي ذلك، تتمتع مدينة الجونة بالبنية التحتية لإنجاح هذا الحدث وخروجه في أبهى صورة تناسب مكانة مصر عالمياً إيماناً بكونه حدثاً رياضياً وسياحياً مميزاً على خريطة البطولات العالمية، وهو ما ساهم في تطور بطولة الجونة الدولية للاسكواش؛ وخلق حالة من التفاعل الفريد بين جميع رواد المدينة وهذه البطولة.