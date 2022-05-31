رمضان السيد: موسيماني مسئول عن تراجع مستوى لاعبي الأهلي.. فيديو

قال رمضان السيد، لاعب الأهلي السابق، إن بيتسو موسيماني يتحمل مسئولية تراجع مستوى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رمضان السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي لعب المباريات الخمسة الأولى فقط في الدوري بشكل جيد، وطوال الفترة الماضية الآداء تراجع بشكل كبير بدنيا وفنيا وتكتيكيا.

وتابع: "أحمل موسيماني مسئولية كبيرة جدًا في هبوط الآداء مؤخرًا، خسرنا مرتين أمام صن داونز، وظهرنا بشكل سيء أمام الهلال والمريخ، مباراة واحدة فقط ظهرنا فيها بشكل جيد أمام وفاق سطيف".

وواصل: "الراحة السلبية التي كان يمنحها موسيماني للاعبين، لابد أن يحاسب عليها، لقد أثرت على المردود البدني، واضح جدا أن الأهلي يعاني من أزمة بدنية مع المدرب الجنوب إفريقي".

