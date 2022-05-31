خبيرة اقتصاد: الادخار البنكي استثمار جيد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قالت دكتورة رانيا الجندي، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، إن الادخار البنكي، قد يكون استثمار جيد خلال الفترة المقبلة.

وأضافت رانيا الجندي، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن أن هناك عراقيل أمام جذب الاستثمارات بالقطاع غير الرسمي، لافتة إلى أن هناك مشاكل تواجه المستثمرين متمثلة في الضرائب «أنا مش مع إني أعفيه من الضرائب»، مشددة على ضرورة وجود مرونة خلال تحصيل الضرائب لعدم ترهيب المستثمر.

وتابع إن مصر من الدول التي تسير في برنامجها الاقتصادي رغم أزمتي روسيا وأوكرانيا، وكورونا، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء تحدثوا عن زيادة نسبة القطاع الخاص نظرًا لأهميته.