مصدر بالأهلي: لا توجد اجتماعات طارئة لمناقشة أي أمور تخص فريق الكرة

كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي عن حقيقة صدور قرار بعقد اجتماع طارئ لأعضاء المجلس؛ لحسم بعض الأمور الفنية والإدارية.

وأكد المصدر أن، مجلس الإدارة لم يدعُ لأي اجتماعات طارئة لمناقشة أي أمور فنية أو إدارية تخص الفريق الأول لكرة القدم، وكل ما تردد في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وتوج الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 15 من زمن المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.