الوداد: نحن نستحق اللقب عن جدارة.. ولم تحدث أزمة مع جماهير الأهلي

أكد محمد طلال، المتحدث الرسمي لنادي الوداد، أن الفريق المغربي استحق لقب دوري أبطال أفريقيا بجدارة.

وقال طلال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "فريق الوداد حقق بطولة افريقيا هذا الموسم بأقل الإمكانيات، وأشكر الجماهير المصرية على تشجعيها لفريقها دون الخروج عن النص".

وأضاف: "لم تحدث اى أزمة مع جماهير الأهلي قبل المباراة على الاطلاق، ونحن نتبادل الحب والاحترام مع الجانب المصري وجميع المشجعين حضروا المباراة".

توج الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.