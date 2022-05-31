غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

في ظل الانتهاكات التي يواجهها المسلمون في الهند وخاصة ولاية كارناتاكا، قامت جامعة هندية بحظر ارتداء الحجاب على الطالبات المسلمات داخل الحرم الجامعي أو الفصول الدراسية.

قامت جامعة مانجالور الهندية بتعديل سياسة الزي الرسمي لفرض حظر كامل على الطالبات المسلمات وأعضاء هيئة التدريس بعدم ارتداء الحجاب داخل الحرم الجامعي.

كان حرم الجامعة في مانجالورو قد سمح في وقت سابق للطالبات المسلمات بتغطية رؤوسهن بشالات موحدة، مما أدى إلى احتجاجات من كارهي الإسلام والمسلمين في حزب بهاراتيا جاناتا.

زعم كارهو الحجاب أن السماح للطالبات المسلمات بارتداء الحجاب داخل الحرم الجامعي ينتهك أمر محكمة كارناتاكا العليا في مارس الماضي، واتهموا مدير الكلية والسلطات بالفشل في معالجة القضية.

يوجد حوالي 40 طالبة مسلمة في جامعة مانجالورو، وعقب قرار حظر الحجاب، قدمت الطالبات المسلمات، مذكرة إلى نائب المفوض للسماح بارتداء الحجاب في الفصول الدراسية.

تقول فاطمة إحدى الطالبات المسلمات: "لم يحدث شيء بعد حكم المحكمة، حضرنا الامتحانات بشكل سلمي، لكننا تلقينا مذكرة غير رسمية مؤخرًا لحضور المحاضرات بدون حجاب، ذهبنا إلى المدير بأمر من الإدارة التعليمية في كارناتاكا وحاولنا التحدث معه، قال إنه لا حول له ولا قوة".

كانت ولاية كارناتاكا قد شهدت مؤخرا احتجاجات غير مسبوقة في المدارس والكليات بعد أن عارض بعض الطلاب ارتداء الحجاب للمسلمات داخل أماكن الدراسة.

قرار صادم من المحكمة

تم عرض الأمر على المحكمة وبعد أسبوعين من المداولات، قررت الإدارة التعليمية لكارناتاكا HC في مارس أن الحجاب ليس جزءًا أساسيًا من الإسلام ويمكن فرض قيود محددة كجزء من سياسة الزي الموحد.