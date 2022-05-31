عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

صدى البلد

في ظل الانتهاكات التي يواجهها المسلمون في الهند وخاصة ولاية كارناتاكا، قامت جامعة هندية بحظر ارتداء الحجاب على الطالبات المسلمات داخل الحرم الجامعي أو الفصول الدراسية.

 

قامت جامعة مانجالور الهندية بتعديل سياسة الزي الرسمي لفرض حظر كامل على الطالبات المسلمات وأعضاء هيئة التدريس بعدم ارتداء الحجاب داخل الحرم الجامعي.

 

كان حرم الجامعة في مانجالورو قد سمح في وقت سابق للطالبات المسلمات بتغطية رؤوسهن بشالات موحدة، مما أدى إلى احتجاجات من كارهي الإسلام والمسلمين في حزب بهاراتيا جاناتا.

 

زعم كارهو الحجاب أن السماح للطالبات المسلمات بارتداء الحجاب داخل الحرم الجامعي ينتهك أمر محكمة كارناتاكا العليا في مارس الماضي، واتهموا مدير الكلية والسلطات بالفشل في معالجة القضية.

 

يوجد حوالي 40 طالبة مسلمة في جامعة مانجالورو، وعقب قرار حظر الحجاب، قدمت الطالبات المسلمات، مذكرة إلى نائب المفوض للسماح بارتداء الحجاب في الفصول الدراسية.

 

تقول فاطمة إحدى الطالبات المسلمات: "لم يحدث شيء بعد حكم المحكمة، حضرنا الامتحانات بشكل سلمي، لكننا تلقينا مذكرة غير رسمية مؤخرًا لحضور المحاضرات بدون حجاب، ذهبنا إلى المدير بأمر من الإدارة التعليمية في كارناتاكا وحاولنا التحدث معه، قال إنه لا حول له ولا قوة".

 

كانت ولاية كارناتاكا قد شهدت مؤخرا احتجاجات غير مسبوقة في المدارس والكليات بعد أن عارض بعض الطلاب ارتداء الحجاب للمسلمات داخل أماكن الدراسة.

 

قرار صادم من المحكمة
تم عرض الأمر على المحكمة وبعد أسبوعين من المداولات، قررت الإدارة التعليمية لكارناتاكا HC في مارس أن الحجاب ليس جزءًا أساسيًا من الإسلام ويمكن فرض قيود محددة كجزء من سياسة الزي الموحد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم 31-5-2022

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

ترشيحاتنا

سفير مصر بنواكشوط: نتطلع لعقد اللجنة العليا المشتركة في أقرب فرصة ممكنة

السلطات الصينية تعلن السيطرة على تفشي كورونا في شنجهاي

سعر الدولار في البنوك اليوم 31-5-2022

اليوم.. طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني الإنجليزية والقرآن

رئيس الوزراء الكندي يعلن قانون جديد لحظر امتلاك أسلحة شخصية

دعاء الحاجة الشديدة .. 7 صيغ مستجابة رددها في الحال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ