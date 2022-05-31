مدرب الوداد: أعطينا اللاعبين تعليمات بالتسديد.. وأجبرنا معلول على التراجع.. فيديو

كشف عمر نجيح المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الوداد المغربي سر الحد من خطورة علي معلول ظهير أيسر الأهلي في النهائي الأفريقي.



قال نجيح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي يمتلك شخصية قوية، لذلك التسجيل مبكرا في شباكه لم أراه مؤثرا على الفريق".



وأضاف: "منحنا اللاعبين تعليمات بالتسديد من الخارج ولكن هناك لاعبين أيضا لديهم الموهبة الفطرية في التسديد مثل الحسوني وعطا الله ويحيى جبران".



وواصل: "كنا نعلم خطورة علي معلول جيدا، لذلك منحنا تعليمات لمدافعينا بضرورة ألا يكون معلول متواجدا على طرف الملعب، وإجباره على الدخول للعمق وهو ما حدث".



وختم حديثه قائلا: "توقعنا تشكيل الأهلي الأساسي بنسبة 95%، لذلك درسنا الأمر جيدا ونجحنا في التعامل معه، الاستحواذ كان متروكا للأهلي في الشوط الأول ولكن نجحنا في دخول الشوط الثاني بشكل أفضل وصححنا الأخطاء بين الشوطين".

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