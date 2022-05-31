حكم إنجليزي: لا أزمة في تعيين جوميز لإدارة نهائي أبطال أفريقيا.. فيديو

تحدث الحكم الإنجليزي الشهير مارك كلاتينبرج عن فيكتور جوميز الحكم الجنوب أفريقي الذي أدار مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



قال كلاتينبرج في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد أزمة في تعيين فيكتور جوميز لإدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا وهو جنوب أفريقي مثل موسيماني، فعلى سبيل المثال أدير لجنة التحكيم في الدوري اليوناني، وهناك مديرين فنيين، من دول مختلفة وأحيانا يتم الاستعانة بحكام من نفس الدولة".



أضاف: "الحكام الكبار لا ينظرون لهذه النقاط، ويحققون العدالة التحكيمية بغض النظر عن أي شئ".



وعن التحكيم الأفريقي وكيفية تطويره قال: "استعنت ببعض الحكام الأفارقة عندما كنت أدير لجنة التحكيم في السعودية ولكنهم لم يكونوا على قدر المستوى المأمول، وبالتالي هذا سبب لي أزمات، الحكام الأفارقة يجب أن يحصلوا على ثقافات تعليمية وتحكيمية بشكل أفضل وتكون تلك الثقافات مختلفة لاكتساب الخبرات".