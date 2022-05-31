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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو لجمهور الأهلي: الجيل الحالي للاعبي القلعة الحمراء لا يستحق الفوز.. فيديو

صدى البلد

وجَّه أحمد حسام ميدو رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد خسارة الفريق للقب دوري أبطال إفريقيا بالهزيمة من الوداد بهدفين دون رد.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الوداد استحق الفوز على الأهلي، لقد كان الفريق الأكثر تنظيمًا، ووليد الركراكي لعب بذكاء وترك الاستحواذ للأهلي، واستغل الحالة الدفاعية السيئة للأهلي". 

وواصل: رسالتي لجمهور الأهلي لا تحزنوا، هذا الفريق لا يستحق التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وتتويج الأهلي بآخر لقبين جعل البعض يتناسى أن الأهلي يمتلك بعض اللاعبين الذين ليس لديهم شخصية قوية قادرة على التعامل مع هذه المواقف.

توج الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول  فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف  زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

 

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