شادي محمد: الأهلي لم يقدم ما يستحق ليكون بطلا لإفريقيا.. فيديو

أكد شادي محمد, لاعب النادي الأهلي السابق, أنه كان هناك ارتباك في أول ربع ساعة أمام الوداد في نهائي إفريقيا.

وقال شادي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " خطأ كبير إنك تمرر كرات عرضية، الوداد استغل خطأ من ياسر إبراهيم وسدد بقوة محرزا الهدف الأول".

وأكمل: "الأهلي لكي يهدد مرمى الوداد اتخذ وقتا كبيرا جدًا، أنا أهلاوي وافتخر، لكن الفريق لم يقدم الأمور الفنية التي يستحق عليها أن يكون بطل لإفريقيا اليوم".

وتابع: "التشكيل لم يكن الأنسب منذ البداية، الأهلي كان مطالب بالاستحواذ، كان يجب تغيير طريقة اللعب بناءً على إمكانيات اللاعبين".

وأتم: "أفشة كان يقدر أن يستحوذ على الكرة وربط الخطوط وكذلك كان سيمتص حماس لاعبي الوداد ورأينا عده فرص منه عندما لعب".

توج الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.