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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل جمعة: موسيماني حقق إنجازات مع الأهلي رغم خسارته النهائي الإفريقي

صدى البلد

قال وائل جمعة نجم الأهلى السابق إن، بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر حقق إنجازات مع الأهلى رغم خسارته لقب دورى أبطال إفريقيا، ورغم انتقادي له ولكن من أجل تقويم أداء اللاعبين.

 

وأضاف فى تصريحات فضائية: أضعنا فرصا فى مثل هذه المباريات وفى هذه المباريات لو لم تستغل الفرص التى تتاح لك ستخسر وهو ما فعله الوداد أتيحت له فرصتان أو ثلاثة وسجل منهم هدفين.

 

وأوضح: "المدرب لم يتدخل لضرب التكتل الدفاعى عقب التقدم فى النتيجة والأداء الذى شاهدناه نفس الأداء الذى ظهر فى الدوري، وليس لدينا مشكلة شخصية مع موسيماني، ولكن نحب الأهلى فقط".

 

وشدد: "وليد الركراكى أحدث تغييرات فى أداء لاعبى الوداد وطور من أداء بعض اللاعبين ولكن لم يحدث هذا من قبل، موسيمانى الذى استلم الفريق فى أتم الجاهزية ولم ينجح فى تطوير أداء أى لاعب، وعندما انتقدت موسيمانى من قبل كان الأهلى وقتها فائزا ولم أنتظر سقوط الأهلى حتى أنتقد المدرب".

 

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وجاء الهدف الأول  فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

 

وأضاف  زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

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