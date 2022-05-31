يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل البيتزا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

طريقه عمل البيتزا

كوب ماء دافئ

3 أكواب دقيق أبيض

ملعقتين من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة ملح

كيس خميرة فورية

طريقة التحضير:

1-ضعى الخميرة الفورية على الماء الدافىء و السكر، و ذوبيهم جيداً.

2-اخلطى الدقيق بالملح وضعيهم فى إناء كبير.

3-ضيفى الزيت إلى الدقيق والملح.

4-ضيفى الماء والخميرة إلى الدقيق واخلطيهم جيداً.

5-استمرى فى العجن وضيفى قليل من الماء إذا لزم الأمر.

6-ضعى العجين فى إناء كبير وغلفيه جيداً، واتركيه لمدة ساعة حتى يخمر.

والآن يمكنك إضافة الصلصة والحشوات حسب الرغبة

طريقة عمل صلصة البيتزا:

المقادير:

بصل مفروم

ثوم مفروم

ملعقة زعتر

2 كوب من عصير الطماطم

ملعقة فلفل أسود

صلصة البيتزا

طريقة العمل:

سخنى إناء جيداً، ضعى فيه ملعقة من الزيت.

ضيفى إليها البصل المفروم وقلبيها جيداً.

ضيفى الثوم إلى البصل واستمرى فى التقليب حتى يأخذ اللون الذهبى.

ضيفى عصير الطماطم إلى البصل والثوم.

ضيفى إلى الخليط السابق ملعقة ملعقة الزعتر والفلفل الأسود.

انتظرى حتى تنضج الصلصة، وضعيها على عجينة البيتزا.

حشوات للبيتزا:

1-حشوة الجبن والزيتون:

ضعى أنواع الجبن مثل "الرومى، والشيدر، والموتزريلا"، مع اليتون الأسود والفلفل والطماطم.

2-حشوة اللحم المفروم:

ضعى اللحم المفروم مع الزيتون والجبن الموتزريلا و الزعتر.

3-حشوة الفراخ:

ضعى قطع الفراخ مع الجبن الموتزريلا والشيدر و الزيتون الأسود و الأخضر والفلفل والطماطم.