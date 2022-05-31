معلومات تهمك عند شراء التكييف وكيفية التوفير في استهلاكه للكهرباء

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض المعلومات التي تساعدك عند شراء التكييف و كيف توفر في استهلاكه للكهرباء وهى كالاتي :

١-احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك فى قلة عمره الافتراضى.

٢-احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفره

٣-احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

٤-استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما اذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف ام لا ، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي افضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير او تشويه حوائط الغرفة او البيت.

٥-يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف حتي لا يزيد استهلاك الكهرباء .

٦-تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية “على الشرفات” ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الامكان بحيث يسهل الوصول اليها وفكها وصيانتها.

٧- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

٨-عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

٩- غلق التكييفات عند الخروج من الغرفة فلا داعي لتشغيل التكييف لمجرد تبريد الغرفة .

١٠- استخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.

١١- ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية وعدم اعتماد درجة حرارة باردة جدا في الجو الحار، مما يؤدي الي استهلاك ضخم في الطاقة.