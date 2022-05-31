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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التموين بسوهاج: لا نواجه عجزا بأي سلعة تموينية بخلاف الأرز

صدى البلد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة وبجودة عالية؛ لتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل الظروف التي تشهدها الساحة الدولية وانعكاساتها على الحالة الاقتصادية في شتى الدول، وبما يُساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم.

تقرر استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد، حتى نهاية عيد الأضحى المُبارك لعام 2022م، وينشر لكم موقع صدى البلد، خريطة منافذ بيع "كلنا واحد"، بمحافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، في سطوره التالية.

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قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة، منذ قليل، إن المحافظة بها 5 منافذ بيع داخل مبادرة كلنا واحد، وأماكنهم كالآتي: "كازانوفا- والثقافة- والهلال- والعارف- وسيتي"، مُشيرًا إلى أنه لا منافذ بيع بمراكز المحافظة.

وأكد "إبراهيم" أنه الإقبال طفيفًا على شراء المواد الغذائية من نوافذ بيع المبادرة الرئاسية بسوهاج؛ وذلك لتوافر جميع السلع التموينية والمواد الغذائية بالبطاقات التموينية، ولا يوجد عجز أو شح في أي سلعة غذائية سوى الأرز، حيث عانت مصر من نقص الأرز الفترة الماضية، وعوضت مديرية تموين سوهاج هذا العجز بتوفير كمية من انواع المكرونة المُختلفة للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إلى أن الوزارة تعاقدت على كمية مناسبة من الأرز وطرحت مناقصة تأمين ابتدائي لأي مورد 75 ألف دولار، وذلك يعني التعاقد على كميات كبيرة تكفي المواطنين لفترة طويلة.

وعن أسعار الخضروات والفاكهة، أوضح المهندس محمد إبراهيم، أن أسعار الخضروات والفاكهة بمختلف أنواعهما، انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا استقرار تلك الأسعار بالأسواق السوهاجية.

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