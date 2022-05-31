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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد أكثر من 73 ألف طن أقماح بسوهاج

توريد الأقماح بسوهاج
توريد الأقماح بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 73 ألف و778 طن و181 كيلو من الأقماح حتى الآن، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات.

ووجه "الفقي" بالتنسيق المستمر بين مديريات "التموين، والزراعة، وكافة الجهات المعنية"؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

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وكان قد أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج لحضور مراسم الصلح بين أبناء العمومة من " آل شوشة "،بقرية " إدفا " بمركز سوهاج، بحضور اللواء مصطفى محمد حكمدار مديرية أمن سوهاج، واللواء أحمد عزيز مساعد مدير أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، والنائب حاتم مبارك.

والنائب أحمد عواجة، والنائب أحمد نشأت منصور، أعضاء مجلس النواب، والمستشار حمودة سيد محمود رئيس لجنة المصالحات بمركز سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

ونقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير محافظ سوهاج لطرفي الصلح من أبناء العمومة، ولجنة المصالحات ورجال الأمن وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة في إتمام الصلح، داعيًا إلى نبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة.

وأشار إلى أن حضوره لصلح اليوم يعد الثاني في أقل من أسبوع بقرية "إدفا "، وهذا وإن دل فيدل على وعي وحرص أبناء وأهالي القرية وسعيهم إلى لم الشمل، وطرح العنف والخلافات جانبا، متمنيا القضاء على جميع الخلافات والمشاحنات لتكون سوهاج نموذجا في إنهاء الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية.

سوهاج قمح توريد كيلو

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