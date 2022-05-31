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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 31-5-2022

صدى البلد

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم  الثلاثاء الموافق 31-5-2022، على مستوى البنوك المصرية بعد زيادة أسعار الدولار في مصر أمس  بنحو 19 قرشا.

وقال البنك المركزي المصري إن سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 18.35 جنيها للشراء و 18.43جنيها للبيع.

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متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إرتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم والأيام الماضية، حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.54 جنيها للشراء و 18.62 جنيها للبيع.

 

أقل سعر للدولار 

وبلغ ادني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.53 جنيها للشراء و 18.63 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني،المشرق، بلوم، قناة السويس، البركة، العربي الإفريقي الدولي".

أسعار الدولار في مصر 

سعر الدولار أمام الجنيه

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.55 جنيها للشراء و 18.61 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، البنك الأهلي المصري، مصر، ميد بنك، قطر الأهلي الوطني QNB".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.57 جنيها للشراء و 18.63 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد"


أعلى سعر لـ الدولار

وصل أعلى سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 18.58 جنيها للشراء و 18.63 جنيها للبيع. 

الدولار اليوم

توقعات أسعار الدولار الفترة المقبلة 

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن ارتفاع أسعار الدولار أمرا متوقعا، حيث أنه يرتفع تدريجيا لتشجيع المواطنين على وضع العملة في البنوك، و محاربة السوق السوداء.

و أضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التحريك التدريجي لسعر الدولار يحارب "الدولره" ويشجع على الاستثمار بالعملة المحلية، كما أن استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، و تضرر السياحة، سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في سعر صرف العملة الامريكية.

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع أسعار الدولار تدريجيا، والتي وصلت إلى حوالي ٢٣ قرشا على مدار يومين، يبدو أنه بداية لتحريك الأسعار في الفترة القادمة. 

كيف يتراجع الدولار؟ 

قدم الدكتور أحمد عز الدين، المحلل المالي و الاقتصادي، مقترحا لسلطات النقد في مصر لزيادة حجم الموارد الدولارية في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، موضحا أنه يمكن ربط ودائع بالدولار أو العملة الأجنبية لمن يمتلكون موارد دولارية خارج الجهاز المصرفي.


قال " عز الدين" خلال ندوة " صدي البلد" تحت عنوان " قراءات في اجراءات السياسات النقدية في مصر" بمشاركة الدكتور علي الإدريسي، استاذ الإقتصاد بالإكاديمية العربية للنقل البحري والمحلل المالي والاقتصادي؛ إنه يمكن للبنوك السماح للعملاء من أصحاب الموارد أو الثروات بالدولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي؛ ربط ودائع بأجل لمدة  سنتين علي الأقل  لدي البنوك  ورد عائد " فوائد الودائع" بالجنيه مع اعطاء العميل اختيار تحويل مدخراته الدولارية للجنيه أو رد أصل مبلغ الوديعة المستثمر بعد انتهاء مدتها بنفس العملة.

أوضح " عزالدين" أن ذلك المقترح سيسمح بصورة كبيرة في تعزيز مركز العملة المحلية  “ الجنيه المصري”، و تخلي أصحاب العملات الأخري عنها لوجود ميزة يحققها الإستثمار في العملة المحلية و سيسهم بصورة كبيرة في توفير موارد دولارية و أجنبية لدي الجهاز المصرفي في وقت قصير، بالإضافة لوجود قواعد بيانات ومعلومات حول حائزو العملات الأجنبية و استغلال ذلك التوقيت و حالة التضارب والمضاربة داخل السوق السوداء.


قال " عز الدين" إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بصورة كبيرة علي الاقتصاديات العالمية والناشئة وتسببت في حالة من الضبابية التي أفقدت صناع القرار الاقتصادي العالمي، القدرة على قراءة الأحداث المتسارعة وتحليلات الأزمة واتخاذ إجراءات استباقية؛ بصورة أكثر واقعية .

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