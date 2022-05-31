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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة .. المتزوج أقل عرضة 3 مرات للوفاة من الأعزب

المتزوج
المتزوج

كشفت وكالة  نوفوستي فى تقرير حديث لها ما هم الأكثر عرضة للوفاة المتزوجين أم العزاب من الرجال؟ 

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وبحسب ما جاء به التقرير أن  الدكتورة أوكسانا درابكينا، العضو المراسل قي أكاديمية العلوم الروسية، اوضحت ان الرجل المتزوج أقل عرضة للوفاة بما يعادل 3 مرات من الرجل الأعزب. 
 

و كشفت أوكسانا، عن العمر المحدد لخطر الرجال العزاب وقالت إن خطر الموت بين الرجال العزاب الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما أعلى بما يعادل 3 مرات من المتزوج.

من جانبها أكدت منظمة الصحة الروسية على أهمية الزواج و أن الزواج يحمي الرجل من الوفاة، كما أن العزوبية تمثل ضررا للرجال.

كما أوضحت منظمة الصحة الروسية ، أن  الموت المبكر بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما من العزاب يزداد بمقدار ثلاثة أضعاف.

وفسرت منظمة الصحة بأنه يعتبر من أسباب الوفاة الأكثر هو التدخين والإجهاد وتناول الكحول بصورة دورية منتظمة وعدم الزواج، عوامل الخطر الرئيسية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عاما.

وسبب كل هذا ان العزوبية ليست مفيدة لصحة الرجل، وتعرض الرجال للوفاة.

وأوضحت درابكينا، أن  العزوبية غير مفيدة تماما لصحة الرجل، وليس هذا فقط بل تمثل خطر الموت المبكر، ويزداد ذلك بمقدار ثلاثة أضعاف.

وتحدثت درابكينا عن النساء العزاب بأنهم فى هذا العمر يزداد خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم والإجهاد، لديهن.

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