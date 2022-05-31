تحت رعاية وزارة الاتصالات.. تفاصيل قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تقنية المعلومات

أعلنت شركة آي دي سي عن انضمام شركة الخليج للحاسبات الآلية (جي بي أم) كشريك مضيف المضيف للنسخة الثامنة من قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تقنية المعلومات في مصر، مع حرص الطرفين على استمرار الشراكة التي ساهمت بنجاح قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط في شهر فبراير.



كما تتشرف آي دي سي الإعلان عن رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لهذه القمة.



وعلى مدى ثمانية أعوام شكلت القمة منبرًا رئيسيًا لتجمع قادة القطاع وباتت مرجعية موثوقة لمن يرغب بالاطلاع على توجهات الأسواق وقطاع تقنية المعلومات في البلد. وستقام في فندق نايل ريتز كارلتون في القاهرة بتاريخ 14 يونيو تحت شعار " تسريع الرحلة نحو العالم الرقمي".

أظهر بحث آي دي سي بأن 49% من الرؤساء التنفيذيين في مصر قد سرعوا أجندتهم الرقمية لمدة عام واحد على الأقل -14% منهم لمدة عامين تقريبًا- بعد الاضطرابات في عام 2020.

ويبحث العديد من القادة في مجال تكنولوجيا المعلومات بنشاط عن نماذج عمل رقمية وشراكات في منظومات الأعمال على المدى الطويل. ويعيد الرؤساء التنفيذيين في مصر التفكير بشأن ممارساتهم القيادية لعالمٍ رقمي؛ سواء في بناء بنية تحتية رقمية مرنة أو بتلبية المطالب الاستثنائية للعمالة الموزعة.

وبهذه المناسبة قالت ناجية العمري، مدير عام شركة اي دي سي في مصر: "يسعدنا انضمام شركة جي بي أم لقمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تكنولوجيا المعلومات التي تنعقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

تعتبر "جي بي أم" من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، مع خبرة تزيد على 30 عاماً في تقديم مجموعة واسعة من الحلول في المنطقة بما في ذلك حلول البنية التحتية الرقمية الرائدة في القطاع، وحلول الأعمال الرقمية، وحلول الأمن والخدمات.

وصرّح عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للحاسبات الآلية (جي بي ام): "أصبحت المرونة الرقمية عنصرًا أساسيًا في الأجندة الرقمية لأي شركة، وتلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في تحقيق ذلك من خلال المساهمة في تعزيز مرونة الأعمال. ونحن حريصون على توظيف خبرتنا الطويلة التي تمتد لثلاثة عقود لدعم عملائنا في مصر وتمكينهم من تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البلاد، وتسريع تحولهم الرقمي بما يدعم استمرارية عملياتهم ونمو أعمالهم وتعزيز قدرتهم على الابتكار.



ويسعدنا أن نشارك خبراتنا كشريك مستضيف لقمة مدراء تكنولوجيا المعلومات، التي تنظمها مؤسسة البيانات الدولية، على اعتبارها واحدة من أهم الفعاليات التقنية المرتقبة في مصر، ومنبرًا مهمًا لجمع مدراء تكنولوجيا المعلومات تحت سقف واحد لتبادل الأفكار التي تسهم في دفع عجلة نمو قطاع التكنولوجيا في البلاد".

ستكتشف نسخة 2022 من قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر الوتيرة المتزايدة للابتكار، ودراسة المشهد التكنولوجي المتطور في المنطقة، وتقديم أفضل الممارسات التي ستساعد المؤسسات على التحول لمؤسسات رقمية مرنة مستقبلًا. وتُعد قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر المكان المناسب لإلقاء نظرة عميقة عن أفضل الممارسات في قطاع التكنولوجيا والاستراتيجيات المثبتة لتحقيق النجاح من خلال جلسات نقاش ودراسات معمقة.