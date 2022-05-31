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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط طالبة ثانوى تؤدي الامتحانات بدلا من صديقتها بمعهد الخدمة الاجتماعية ببنها

امتحانات
امتحانات

ضبط مسئولو الامتحانات بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية،  طالبة بالثانوي التجاري ، تؤدى امتحان مادة "البيئة" للفرقة الرابعة بالمعهد بدلا من صديقتها الطالبة بالفرقة الرابعة بالمعهد، وذلك نظرا لسفر الأخيرة منذ فترة مع أسرتها لدولة الإمارات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها يفيد ورود بلاغ من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية دائرة القسم، بقيام مراقبي الامتحانات بضبط طالبة بالثانوي التجاري تؤدي الامتحان بدلا من طالبة بالفرقة الرابعة بذات المعهد.


على الفور انتقل رجال الأمن للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، وبالمعاينة والفحص تبين قيام الطالبة "ش و ف"، 17 سنة، طالبة بالثانوي التجاري، ومقيمة بمدينة بنها، بأداء امتحان مادة "البيئة" للفرقة الرابعة بالمعهد، بدلا من صديقتها الطالبة "ن ع ع" 24 سنة، الطالبة بالفرقة الرابعة بالمعهد، ومقيمة مدينة بنها، وذلك لتواجدها منذ فترة مع أسرتها بدولة الإمارات.


وكشفت التحريات أيضا سابقة قيام نجلة عمة الطالبة المقيدة بالمعهد، من قبل، من أداء مادتى امتحان للطالبة من قبل وتم ضبط الواقعة أيضا، وتحرر المحضر رقم 1480 إدارى قسم شرطة ثان بنها لسنة 2022، وتولت النيابة التحقيق.

بنها محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية الامتحانات دولة الامارات

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