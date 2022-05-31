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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء.. الأوقاف تعلن موعد اختبار الواعظات المتطوعات للحصول على تصاريح

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهن حق دخول الاختبار التحريري لمسابقة الواعظات المتطوعات من خريجات جامعة الأزهر الشريف بجميع كلياتها العاملات بالمعاهد الأزهرية، وخريجات مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وذلك يومي السبت والأحد 18 و 19 /6 /2022م بمقر مسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت الوزارة أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا لمن تحمل بطاقة الرقم القومي، وإفادة رسمية من جهة العمل معتمدة ومختومة.

وأوضحت انه بالنسبة لخريجات المراكز الثقافية؛ يشترط اصطحاب صورة من شهادة المركز الثقافي الإسلامي، مع الأصل للاطلاع عليه عند دخول لجنة الاختبار، وبيانهن كالتالي:

وزارة الأوقاف خريجات جامعة الأزهر مسابقة الواعظات

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