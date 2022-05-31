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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية.. روان بن حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة ونجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت روان حسين في الصورة بإطلالة بسيطة من منزلها، ومكياج مميز وشعر منسدل علي الأكتاف. 

وطرحت روان بن حسين، في يناير الماضي أغنية "Adios" باللهجة المغربية بمشاركة الفنان دافي، من كلمات يونس آدم ودافي، ألحان أميرة زهير وتوزيع بلال افريكانو ودي جاي بيتر. 

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد عبد الواحد بصورة مبهرة وراقصة تناسب أجواء الأغنية الراقصة والمفعمة بالحياة.

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