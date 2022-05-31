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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي ويعتمد مرسوم تعيين أعضاء المجلس البلدي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء


استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزير الصحة ومدير الصحة العامة، حول آخر تطورات انتشار "جدري القرود" (MONKEYPOX VIRUS) وذلك من واقع إحصائية عن الدول التي أنتشر فيها الفيروس وأعداد الإصابات والوفيات.

واكد المجلس خلو البلاد من هذا الفيروس حتى تاريخه حيث أحيط المجلس علماً بالإجراءات الاحترازية التي باشرت وزارة الصحة باتخاذها لمواجهة تطورات هذا الفيروس وتلافي تسربه إلى البلاد والوقاية منه.

أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن العرض المرئي المقدم من جهاز الأمن الوطني المتضمن "دراسة لجنة تقييم الأمن الغذائي وبحث سبل تعزيزه في دولة الكويت" والتي اشتملت على التحديات والمخاطر التي تواجه استراتيجية الأمن الغذائي والمتطلبات اللازمة لإيجاد منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت، إلى جانب أهم المشاريع الاستراتيجية المقترح تنفيذها على المدى القصير والمتوسط في هذا الشأن.

كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن آلية عمل اللجنة لأداء الاختصاصات المناطة إليها

أعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين أعضاء في المجلس البلدي وهم:

1.م. إسماعيل حيدر بهبهاني

2.م. شـريفــة صالـح الشلفـان

3.م. عليـــاء أحمـــد الفارســي

4.م. عبداللطيف عبدالله الدعي

5.م. منيـــرة جاســــم الأميـــر

6.م. فــــرح ســــالم الرومـــــي

وقرر  المجلس رفع القرار لأمير الكويت ، متمنياً للسادة الأعضاء المعينين كل النجاح والتوفيق مع زملائهم الأعضاء المنتخبين في تعزيز دور المجلس البلدي في ممارسة مهامه ومسئولياته لدعم جهود التنمية الشاملة في البلاد.

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