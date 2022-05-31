أصدرت د إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافه قراربإعادة تشكيل مجلس إداره الهيئه العامه لدار الكتب والوثائق القوميه برئاسة د نيفين موسي .
يضم مجلس الاداره أربعة من رجال الفكر والثقافه هم:-
- د صابر عرب وزير الثقافه الاسبق
- ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات
- د مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندريه
- مصطفي بكري الكاتب الصحفي
مصطفى بكري عضوا .. تشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
أصدرت د إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافه قراربإعادة تشكيل مجلس إداره الهيئه العامه لدار الكتب والوثائق القوميه برئاسة د نيفين موسي .