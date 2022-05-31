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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصطفى بكري عضوا .. تشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أصدرت د إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافه قراربإعادة تشكيل مجلس إداره الهيئه العامه لدار الكتب والوثائق القوميه برئاسة د نيفين موسي .
يضم مجلس الاداره أربعة من رجال الفكر والثقافه هم:- 
- د صابر عرب وزير الثقافه الاسبق 
- ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات 
- د مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندريه 
- مصطفي بكري الكاتب  الصحفي

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