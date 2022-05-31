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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لدنيا عبد العزيز بصحبة زوجها من شهر العسل

صدى البلد

شاركت الفنانة،دنيا عبد العزيز،جمهورها،بصورة جديدة ،نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت عبد العزيز بصحبة زوجها من شهر العسل،ونالت صورتهما تفاعل كبير من متابعينها.

 

واحتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز بزفافها على المهندس مصطفى كامل بمدينة نويبع بجنوب سيناء الجمعة الماضية.

وتألقت الفنانة دنيا عبد العزيز، بإطلالة أنيقة ومميزة اعتمدت على اختيار فستان زفاف مطرز بالفضي، من تصميم مصمم الأزياء هانى البحيري وهو ما نال اعجاب الكثير من متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج باللمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها وارتدت طرحة الفستان بشكل مختلف على الرأس.

وروجت حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز والمهندس مصطفي كامل الذي أقيم بأحد منتجعات نويبع البيئية لسياحة تنظيم الأفراح غير المدرج في خطة وزارة السياحة  وخاصة أن هناك محاولات  لإقامة افراح وتصوير " فوتو سيشن " بين البحر والجبل وسط الطبيعة الخلابة.

وجذب  فرح الفنانة دنيا عبد  العزيز  الذي أقيم وسط الطبيعة وعلي شاطئ البحر  في خليج العقبة  بحضور بعد نجوم الوسط الفني  انتباه رواد السوشيال ميديا وكان أفضل دعاية لمنطقة مخيمات نويبع وطابا السياحية .

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