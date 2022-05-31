العدوي: المؤتمر الطبي الأفريقي هدفه حل مشاكل القطاع الصحي بالقارة

أكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أكد أن هذا المؤتمر حدث غير مسبوق في تاريخ أفريقيا وهو الأكبر من نوعه في القارة.

وأوضح العدوي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الهدف من المؤتمر هو تقديم أحدث الحلول التكنولوجية والمبتكرة لحل مشاكل القطاع الصحي في أفريقيا من داخل دول القارة نفسها، لافتًا إلى أن الأبعاد التاريخية والظروف الديموغرافية لكافة الدول الأفريقية متشابهة، لافتًا إلى أن الهدف من المؤتمر والمعرض هو خلق شراكة مستدامة بين البلدان الأفريقية برعاية مصر لحل المشاكل الصحية داخل القارة.

وأضاف أن المؤتمر جاء بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، بهدف التكامل والتعاون في مجال الصحة بين الدول الأفريقية لتلبية الاحتياجات في المجال الطبي سواء منتجات أو خدمات، أو فتح أسواق جديدة للشركات المحلية وتحسين فرص التصدير إلى الدول الأفريقية والعربية عبر بوابة Africa Health ExCon عن طريق مصر.

وتابع العدوي أن هذا المؤتمر يأتي بهدف تطوير المنظومة الطبية لتعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول القارة الأفريقية والعربية والتأكيد على دور مصر الريادي قاريًا وإقليميًا، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة وتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في شتي المجالات والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة "الصحة الجيدة والرفاه" ورؤية مصر الصحية لسنة 2030 لتنفيذ التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوقاية والصحة العامة.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي القارة الأفريقية أهمية كبيرة ومكانة متقدمة بما يؤكد الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الأفريقية، واعتزاز مصر بانتمائها الأفريقية، مضيفًا أنه سجل لحضور المؤتمر والمعرض حتى الآن 12 ألف زائر، ومن المتوقع حضور 20 ألف زائر شخص، لافتًا إلى أن المعرض مقام على مساحة 60 ألف متر مربع.

ولفت رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي، إلى أنه سيشارك في المؤتمر والمعرض 350 شركة عارضة من كبرى شركات الدواء المصرية والعالمية من 102 دولة من دول العالم، مضيفًا أنه سيكون هناك حضور لوزراء الصحة الأفارقة، إلى جانب 800 متحدث في 250 محاضرة ورشة عمل لمناقشة دعم قطاع الدواء في القارة الأفريقية.

وأضاف أنه سيتم خلال المؤتمر إطلاق مبادرة للقضاء على روماتيزم قلب الأطفال في القارة الأفريقية بمساعدة مصرية، خاصة أن مرض الحمى الروماتيزمية تم القضاء عليه في دول الغرب.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الاحتفال بمئوية الجمعية الطبية المصرية التي أعدت البرنامج العلمي للمؤتمر، وأعدت أجندة علمية غير مسبوقة لحل مشاكل القطاع الصحي في القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور عادل العدوي أن هذا المؤتمر يعد المحور القاري الأول للابتكار والتجارة في مصر وأفريقيا من أجل إنشاء منصة مستدامة تربط جميع العاملين والمهتمين بمجال الرعاية الصحية في العالم.

وقال إن الرعاية الصحية في مصر شهدت قفزة غير مسبوقة مستندة إلى رؤية واضحة وشاملة حتى ٢٠٣٠، وبناءً على ذلك تم إدراج أحدث الأدوية لبروتوكولات علاج المرضى وبصرف النظر عن قيمتها المادية المرتفعة، ولعل منظومة التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل، والعلاج على نفقة الدولة، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، وهيئة الرعاية الصحية الشاملة، وهيئة الاعتماد والرقابة، وغيرهم كانوا المثال الواضح لتغير وجه الرعاية الصحية في مصر لصالح المريض.

وأضاف أن المبادرات الرئاسية شكلت عناية مضاعفة للمرضى المصريين، وبسخاء شديد من أجل توفير أفضل أنواع العلاجات ولجميع الأمراض دون تفرقة، ليحظى المريض المصري بخدمة لم تتوفر في كثير من دول العالم المتقدم، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن ببعيد عما جاء بتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، ليسجل شهادة دولية جديدة تضاف لرصيد مصر وجهودها الإصلاحية على المستوى البشري والرمادي، والذي أكد على أن مصر تقدمت خلال السنوات الماضية، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعًا في عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى.

ونبه بأن التقرير ذكر تقدم مصر في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزًا، و48 مركزًا في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم فقط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية رغم قسوة جائحة "كورونا" عالميًّا، إلا أن مصر استطاعت أن تصمد وتستمر في عملية التنمية والتقدم.

وأوضح أن الاستثمارات العامة تضاعفت في قطاع الصحة بنحو 19 ضعفًا، لتصل إلى 54 مليار جنيه في عام 2021، بينما كانت تسجل 2.7 مليار جنيه في عام 2013، بالإضافة إلى إطلاق أكثر من 20 مبادرة تستهدف تحسين صحة المواطن المصري بكل فئاته، استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يأتي على رأس المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية في مجال الصحة، وصول معدل الإنفاق بمشروع الإسكان الاجتماعي وتحسين وإتاحة السكن اللائق إلى 430 مليار جنيه، تكثيف برامج إقامة السكن اللائق للمواطنين لأكثر من مليون أسرة وتفعيل مبادرة حياة كريمة.

وقال العدوي : "في النهاية لا شك أن جائحة كورونا عكست بشكل واضح أهمية دعم القطاع الصحي في العالم أجمع؛ لمواجهة تلك الجائحة والجوائح القادمة، وضرورة استعداد جميع دول العالم لمشاركة العلم والتطورات العلمية لمواجهة المشاكل الصحية المترتبة على تلك الجوائح، وهو أحد الأسباب الهامة أيضًا التي تعكس أهمية المنتدى والمعرض حيث يتم تبادل الأفكار وعرض أحدث التكنولوجيات الطبية في علاج الأمراض، مما يحقق التكامل البيني".

جدير بالذكر أن المؤتمر والمعرض تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للمساهمة في أجندة الصحة في القارة الأفريقية ولضمان الوصول العادل لمنتجات وخدمات التكنولوجيا الصحية عالية الجودة حيث يأتي كخطوة هامة في مسيرة القارة الأفريقية عن طريق إعادة تركيز أذهان العاملين في مجال الصحة على إمكانيات الاستثمار في أفريقيا والمساهمة بشكل أكبر في ازدهار هذه الصناعات داخل القارة.