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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قتل أولادها.. عزة مصطفى: إيه اللي يخلي أم تاخد قرار مرير بهذا الشكل؟

عزة مصطفي
عزة مصطفي

استنكرت الإعلامية عزة مصطفى، تخلص سيدة من أبنائها الثلاثة ذبحًا في محافظة الدقهلية، ومحاولتها الانتحار للحاق بهم؛ إلا أنه جرى انقاذها؛ ومازالت على قيد الحياة.

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن جريمة بشعة وقعت ليل أمس هزت جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية في مركز منية النصر محافظة الدقهلية.

وأوضحت عزة مصطفى أن هذه الجريمة تمثلت في قيام سيدة بذبح أبنائها الثلاثة «وبعد ما قتلتهم حاولت الانتحار ولكنها فشلت وتم نقلها للمستشفي ووجدوا معاها ورقة مدونة بخط يدها بتعترف فيها بارتكابها للواقعة».

وعرضت عزة مصطفى رسالة الأم التي جاء فيها: «أنا وديت ولادك للجنة يا محمد، وانت كمان هتروح الجنة معاهم لأنك مقصرتش معايا في أي حاجة، أنا بتعذب بقالي فترة مش قادرة أعيش أنا بتعذب، انت مقصرتش في حقنا بس أنا خفت عليهم وأحمد بالذات معرفتش أخليه يفهم الحياة؛ اتجوز وخلف عيال تانية».

وتساءلت الإعلامية عزة مصطفى عن الدافع وراء قتل أم أبنائها بهذه الطريقة قائلة: «إيه إللي يخلي أم تقوم بهذه الجريمة البشعة؟؛ خاصة أنها قالت إن زوجها إللي مسافر السعودية وقاعد في الغربة عشان لقمة العيش، إيه إللي يخلي إنسان يأخذ قرار مرير بهذا الشكل؟».

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